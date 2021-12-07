Россиянам посоветовали с осторожностью тратить двойную пенсию перед праздниками

Экономист Добромыслов объяснил, кто получит две пенсии в декабре

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Россияне получат выплаты за два месяца сразу, но тратить все на новогодние подарки не рекомендуется.

Перед Новым годом российские пенсионеры традиционно смогут получить выплаты за два месяца: декабрь и январь. Это касается тех пенсионеров, у которых дата выплат с 1 до 3 января.

Деньги за месяц вперед перечисляются из-за грядущих каникул, которые продлятся с 1 до 9 января. Руководитель департамента социального развития ФНПР, кандидат экономических наук Константин Добромыслов назвал причины ежегодных подвижек в графике пенсионных начислений.

«Если выплаты пенсии приходятся на выходные и праздничные дни, то она выплачивается до этих выходных и праздничных дней — пока работает банковская система. Понятно, что в новогодние праздники банки работают по сокращенному графику, поэтому до этого момента расчеты должны быть произведены», — сказал экономист в беседе с «360».

Однако тратить все и сразу пенсионерам не рекомендуется, ведь следующие выплаты в обычном режиме придутся на февраль.

По утвержденному графику 31 декабря объявлен выходным днем, а в соответствии с законодательством, если даты выплаты пенсий и пособий выпадают на нерабочие, праздничные или выходные дни, их должны выплатить не позднее последнего рабочего дня до наступления отдыха.

Около 75% пенсионеров деньги будут перечислены на банковскую карту. А гражданам, которые получают деньги на дому от почтальона или сотрудника альтернативной службы доставки, пенсии принесут в соответствии с графиком работы службы в праздники.

Ранее 5-tv сообщал, что Минтруд РФ занят разработкой предложений о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Рассмотрение предложений ведомства состоится в ближайшем времени.