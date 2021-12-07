Анастасия Волочкова об отношениях с мужчинами: «Не надо носить трусы»

Фото: Instagram @volochkova_art

Эпатажная балерина в очередной раз «удивила» публику неоднозначным признанием.

Балерина Анастасия Волочкова всегда прямолинейно рассказывает о подробностях своей личной жизни. Несмотря на то, что некоторые ее высказывания зачастую шокируют публику, звезда не страдает ложной скромностью. Так, недавно она поделилась пикантной просьбой, которую получала от обезумевших от страсти возлюбленных.

«Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы», — призналась 45-летняя Анастасия в интервью на YouTube-канале.

Знаменитость неоднократно подчеркивала, что всегда пользовалась большим успехом у мужчин и по сей день способна покорить самого взыскательного поклонника. По словам Волочковой, в спальне она способна творить такие чудеса, от которых будет без ума самый искушенный мачо.

Чего стоит только знаменитый «вертолетик», о котором звезда поведала в интервью Ксении Собчак, а после продемонстрировала «упражнение» в соцсети.

К слову, недавно балерина представила поклонникам нового ухажера. На своей странице в Instagram Волочкова опубликовала фото с молодым человеком, которого назвала «любимым Мишей». Знаменитость призналась, что вместе они записывают новую песню. Также она добавила, что присутствующие на фото домашние питомцы — Хая и Рудольф — также стали ее друзьями.

Поклонники танцовщицы, впрочем, рискнули поинтересоваться, что стало с прежним избранником Волочковой по имени Владимир, которого она не так давно явила публике. Но, не получив ответа, покорно смирились с неизбежным.

«Миша, так Миша», — философски заключили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала на архивном видео, какой прекрасной балериной она была.