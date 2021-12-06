Принц Уильям пришел в ярость из-за фотографий Кейт Миддлтон

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Королевский наследник потребовал от представителей британской прессы не лезть в личную жизнь.

Это сейчас герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон знает, как нужно себя преподносить перед телекамерами и журналистами. Но в прошлом ее обыденная жизнь разгневала будущего мужа принца Уильяма. Однажды на британском телеканале показали фильм о семье герцогов. В нем промелькнуло фото Кейт в автобусе, которое папарацци тайком сделали 15 лет назад. Будущая супруга королевского наследника вполне обыденно пользовалась общественным транспортом.

«Кейт сфотографировали в автобусе по пути на собеседование. Конечно, нет разницы, где тебя сфотографировали — в автобусе, на улице или в магазине вместе с матерью. Но на этот раз проблема заключалась в том, что фотограф следил за Кейт весь день», — рассказала королевский эксперт Марсия Муди в интервью Ok! Magazine.

Собеседник издания добавила, что, как только снимок стал достоянием общественности, у Кейт и ее отца состоялся серьезный разговор, а после разозленный Уильям обратился к лондонской прессе с требованием прекратить вмешательство в их личную жизнь.

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2002 году. А спустя девять лет влюбленные поженились. Ныне они воспитывают троих детей: Джорджа, Шарлотту и Луи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что герцоги Кембриджские намерены подарить своим детям на Рождество.