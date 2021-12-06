Генеральная уборка всего: китайский совет дня на понедельник, 6 декабря

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День будет полон забот, контроля и примата разума над чувствами.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 6 декабря?

Понедельники легкими не бывают. И этот не исключение. День будет полон забот, контроля и примата разума над чувствами. Хорошо будут чувствовать себя в понедельник начальники, финансисты и контролеры всех мастей.

Идеальное занятие для такого дня — генеральная уборка. Вложите всю свою энергию в избавление от надоевшего и устаревшего. Можно расставаться с неприятными людьми, можно уходить с работы, можно начинать диету и выкидывать за борт жизни плохое здоровье и лишние килограммы.

А вот чего не надо делать в понедельник — так это судьбоносных дел. Есть вероятность, что они очень быстро сойдут на нет.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.