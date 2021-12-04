Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

Грядущая неделя, по словам Сергея Садашёва, принесет людям энергию любви и гармонии. Не упустите шанс поймать удачу за хвост!

Общий фон предстоящей недели принесет две главные тенденции. Это очень хороший период для страстной любви, романтической сферы, чувственных переживаний. В этой сфере могут быть сильные и яркие впечатления, а также выходящие за рамки привычного события.

Вторая особенность недели — сложности с организованностью, планированием, отсутствие точности и ясности в мышлении. Короче говоря, запутанность и неорганизованность или даже ложь могут вмешиваться в наши дела и планы.

Также эти две тенденции могут смешиваться, например: «Я была настолько очарована, что забыла о здравом смысле». Об этом 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя очень благоприятная. Собранность, активность и организованность помогут вам реализовать все ваши планы. Мощный прилив энергии придаст вам убедительность в глазах окружающих, а также особую уверенность в себе. Беритесь за все дела, которые будут вас вдохновлять — вы преуспеете.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов на предстоящей неделе будет повышенная сексуальность. Нежность и страстность будут чередоваться в вас. Этот период уже идет на спад — так что не упустите возможность и воспользуйтесь этими энергиями.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя напряженная. Конфликтность и неспособность договориться с окружающими могут прямо преследовать вас. Возможны конфронтации и борьба за интеллектуальное превосходство (кто кого переспорит). Либо ваше мнение даже не захотят выслушать. Желательно не затрагивать важные и спорные вопросы, период для этого неблагоприятный.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Активность и настойчивость дадут плоды. А нежность, мягкость и стремление компромиссу будут пока что не уместны.

Как одеться на Новый год 2022, чтобы привлечь удачу?

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов период очень благоприятный. Активность и уверенность в себе, энергичность и настойчивость — все будет помогать вам влиять на окружающих, реализовываться как лидеру, проявлять свою яркую натуру. Воспользуйтесь энергиями недели, чтобы мощно заявить о себе и достичь своих целей.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя скорее напряженная. Возможны придирчивость и конфликты, неумение найти подход к окружающим. И в целом вероятно состояние раздражительности и неорганизованности одновременно. Немного сглаживать ситуацию будут отголоски романтических энергий, влияние которых еще слегка заметно.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит благоприятная неделя, когда нужно постараться максимально проявить себя, общаться и знакомиться с людьми. А также задуматься о своем месте в окружающем обществе, о своих ценностях и целях. Прилив энергии и уверенности в себе, а также активность мышления помогут вам решить все эти задачи.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов продолжается и уже идет на спад страстный и романтичный период. Неделя подходит как для настойчивых усилий, включая спорт; так и для романтических начинаний. Хорошо будет посвятить особое время и внимание вашей половинке.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит исключительно активная и энергичная неделя, когда удастся многое осознать, спланировать и сделать. Особое внимание стоит удалить своим стратегическим целям. Постарайтесь осознать свои ценности и направление желаемого развития, и сразу начинайте следовать тому, что осознали.

Славянский гороскоп на 2022 год: что вам принесет Златорогий Тур согласно дате рождения

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя будет носить романтический оттенок. Это влияние идет на спад, но все же хорошо уделить время своей второй половинке, насладиться искусством или еще чем-нибудь прекрасным. Также можно позволить себе маленькие слабости и удовольствия.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит очень благоприятная неделя. Обилие энергии и уверенность в себе позволят вам реализовать многое. Точность мышления, находчивость и положительные коммуникативные способности помогут общаться с окружающими, доносить свои идеи и влиять на них. Вы сможете многое осознать, в том числе и о себе.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. В деловой сфере, планировании, активных начинаниях вас могут ждать неудачи или конфликты. А вот в чувственной и сексуальной сфере продолжается позитивный период, хотя уже и подходит к концу. Так что не упустите шанс воспользоваться этими положительными энергиями.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, на чем стоит сосредоточиться представителям астрологического круга в ближайшие дни, чтобы добиться поставленных целей.