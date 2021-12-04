Настоящая любовь: дочь Варум показала страстные фото с новым бойфрендом из США

Фото: Instagram @lizvarum

Несколько лет Лиза встречалась с кубинцем по имени Марк. Его одобрили родители, но внезапно пара распалась. Юную красотку пленил новый мужчина: нежный музыкант из США. О любви девушка готова кричать!

Дочь знаменитых артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина не перестает удивлять публику. 22-летняя Лиза публикует в сети страстные и нежные фото, сводящие с ума даже хейтеров. На сей раз молодая особа позировала вместе со своим американским бойфрендом: когда есть настоящая любовь, трудно ее скрывать!

Лиза поделилась трогательными кадрами с Кайлом Флинком в день его рождения. Молодой человек играет в музыкальной группе Bruvvy band, вместе с которой выступает и дочь Варум. У молодых людей было так много общего, что в какой-то момент они решили: почему бы не попробовать встречаться? Их роман длится уже несколько месяцев.

На фото наследница селебрити позирует, обнимая и целуя Флинка. Оба выглядят крайне счастливыми.

«С днем рождения, мой любимый мужчина! Ты — самый крутой парень, которого я когда-либо встречала, и тебе даже не нужно пытаться быть круче. В 23 всего будет больше. Я люблю тебя!» — обратилась к Кайлу Лиза.

Instagram @lizvarum

Поклонники присоединились к поздравлениям молодого человека, а также пожелали влюбленным долгих лет совместных лет жизни.

«Такие милые! С днем рождения!»

«Вы очень подходите друг другу!»

«Настоящая любовь…»

«Ура, Флинк, с праздником! Береги свою Лизу!» — писали юзеры в комментариях к снимкам в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Лиза Варум была вынуждена уехать из России в США и чем она там зарабатывает на самом деле.