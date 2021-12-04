🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня началась новая Луна, и это отличный повод для того, чтобы начать что-то новое. Но нельзя забывать об осторожности. В чем именно? Подскажут звезды.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 декабря, началось новолуние. Это отличный повод для того, чтобы впустить в свою жизнь нечто новое — людей, любовь или мечту. Откройте свои сердце и разум — Вселенная приготовила для вас много сюрпризов и чудес. К несчастью, есть и опасности — но о них предупредят звезды.

♈ Овен

Овны, среди вашего окружения есть люди, которые мешают вам развиваться. Выберите время и проанализируйте, откуда они берутся. Звезды рекомендуют вам отфильтровать истории, которые вы слышите о себе и окружающем мире.

Космический совет: поверьте в свои силы и потенциал.

♉ Телец

Вселенная не всегда дает нам то, что мы хотим, но всегда то, что нужно. Сегодня вы почувствуете, что для вас это особенно верно. Обратите внимание на возможности, которые появляются на вашем пути. И доверьтесь подсказкам сердца, Стрельцы.

Космический совет: Вселенная предоставляет вам шанс все изменить.

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♊ Близнецы

Каждый человек – отражение своего окружения, Близнецы. Сегодня уделите время встречам с людьми там, дайте им возможность высказаться и выслушайте все с открытым сердцем и разумом. Не пытайтесь спорить – тогда вы откроете для себя новые аспекты собственной души.

Космический совет: проведите день с близкими.

♋ Рак

Нередко Вселенная находит способ удивить нас как раз в тот момент, когда мы уже потеряли всякую надежду. Так в нашу жизнь приходят новая любовь или заветные мечты. Сегодня вы ощутите нечто подобное, Раки. Для вас начинается волшебный период – скоро тоска покинет ваше сердце.

Космический совет: Вселенная приготовила для вас приятный сюрприз.

♌ Лев

Звезды призывают вас признать все изменения, произошедшие внутри и снаружи. Эти метаморфозы дают вашему телу и духу начать работать в унисон, чтобы достичь цели. Чего точно не нужно делать сегодня – это играть в перетягивание каната со Вселенной, горевать о недостаточной продуктивности, или зацикливаться на списке дел.

Космический совет: дайте себе время, чтобы принять все произошедшие изменения.

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♍ Дева

Новолуние заставляет вас чувствовать себя неуютно, Девы. Вам придется очень усердно работать в это время. Однако не принимайте в этот период поспешных решений в царстве любви – звезды предостерегают вас от романов по типу "снова-снова-снова".

Космический совет: будьте осторожнее в амурных делах.

♎ Весы

Сегодня максимально используйте все предоставляемые вам возможности, Весы. Вы должны действовать по принципу: "играй по-крупному или уходи домой". Чем больше вы будете открыты для подарков Вселенной, тем больше магии и чудес произойдет в вашей жизни.

Космический совет: ваш девиз на сегодня: «Все или ничего».

♏ Скорпион

Вы пытаетесь все уравновесить, Скорпионы: быть хорошими и дома, и на работе, и в общении с незнакомцами. Но вот в чем дело: если вы будете так сильно давить на себя, то достигнете критической точки. А затем последует взрыв. Помните: лучшее – враг хорошего.

Космический совет: не слушайте внутреннего перфекциониста и дайте себе расслабиться.

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♐ Стрелец

Ощущение финансовой стабильности часто подталкивает нас к тому, чтобы заботиться о менее удачливых. Но кто тогда будет заботиться о вас, Стрельцы? Звезды призывают вас осторожнее относиться к тратам сегодня. Деньги имеют свойство заканчиваться.

Космический совет: сегодня вы рискуете потратить больше, чем планировали. Будьте осторожнее с финансами.

♑ Козерог

Козероги, обычно вы чувствительнее других людей, пусть и редко это показываете окружающим. Сегодня самоконтроль будет сбоить - вы ощутите, как буря эмоций поднимается со дна души. Однако не спешите заталкивать старые обиды обратно. Послушайте, что они скажут.

Космический совет: не спешите подавлять свои эмоции, лучше задумайтесь над их причиной.

♒ Водолей

Вот она — развилка. Вы так этого боялись, но пришло время решать: направо, налево или назад? Отсидеться по-тихому в засаде не получится, Водолеи. Звезды всего лишь напоминают вам, что все происходит в соответствии с планом Вселенной. За самой темной ночью наступает рассвет.

Космический совет: на все есть своя причина, но ее не получится узнать, если не сделать шаг вперед.

♊ Рыбы

Ни один план никогда не был исполнен в полном соответствии с задуманным изначально, Рыбы. И это, вообще-то, хорошая новость – представьте, какой скучной была бы жизнь, если бы к ней прилагалась инструкция. Поэтому отвлекитесь от ежедневника и просто живите. Хотя бы сегодня.

Космический совет: если перед вами возник омут – прыгайте в него с головой.

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