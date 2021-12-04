Рожков резко ответил Мясникову на критику шуток «Уральских пельменей»

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Известный юморист уверен — шутки в передаче стали не такими смешными, как раньше. Коллега по сцене назвал его оценку неадекватной, хотя сам ранее жаловался на закат «старой школы».

Участник коллектива «Уральские Пельмени» Андрей Рожков ответил своему коллеге Вячеславу Мясникову на высказывания о том, что шутки на шоу стали не такими смешными, как раньше. В разговоре с Teleprogramma.pro он указал на то, что рейтинги программы продолжают оставаться стабильно-высокими.

«Давайте просто посмотрим на рейтинги программ, где показывают шоу, и все сразу станет понятно. Мы тут внутри коллектива уже варимся долгое время. Можем давать неадекватную оценку всему, что происходит. Мне тоже может что-то казаться или не казаться. Рейтинги говорят об обратном», — заявил он.

Зрители все еще смотрят любимое шоу, и не собираются от него отказываться. Кроме того, коллектив регулярно пробует что-то новое — пусть даже с переменным успехом. Например, к Новому году у «Уральских пельменей» запланированы сюрпризы.

«Есть какие-то творческие переживания. Хочется всегда лучше, смешнее. Не всегда это получается. Но это нормальный процесс. Скажу, что к Новому году будут сюрпризы, но пока рассказывать не буду. Не имею права», — создал интригу Рожков.

Мясников ранее критиковал номера «Уральских пельменей» — утверждал, что в жанре коротких постановок наблюдается кризис, ведь многое уже испробовано.

Андрей Рожков, пусть и возразил коллеге, думает о том же — недавно 5-tv.ru публиковал его мнение об уходе юмористов «старой школы» в прошлое и замещении их стенд-ап комиками.