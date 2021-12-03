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За один час работы кто-то может купить квартиру в Москве, а кто-то лишь съездить на Мальдивы. Кому из российских артистов больше повезло в 2021-м?

Пандемия коронавируса не отпускает мир, однако российские артисты не теряют надежд хорошенько заработать на праздничных корпоративах. Учитывая средние зарплаты по стране, ценники на «халтуры» звезд шоу-бизнеса просто космические! Обо всем в цифрах рассказали представители Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) и других Event-агентств.

Наглость или необходимость?

По словам экспертов, ситуация на рынке крайне неоднозначная. В среднем узнаваемые артисты за концерт на Новый год просят по 1,5-2 миллиона рублей. Но есть и те, кто не скрывает свои аппетиты: а вдруг мероприятий не будет вообще? Да и компенсировать уже отмененные выступления нужно.

Среди самых топовых звезд сегодня — некогда основатель и фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров и его коллега, певец Григорий Лепс. Оба могут попросить за час беспрерывного шоу по 15 миллионов рублей.

Чуть скромнее запросы у Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Ирины Аллегровой. За появление на празднике каждому придется заплатить «каких-то» 12 миллионов рублей. А Полина Гагарина согласится подарить веселье за еще меньшую сумму — восемь миллионов рублей.

www.globallookpress / Anatoly LomohovAnatoly Lomokhov, /Pavel Kashaev, Павел Кашаев, /Maksim Konstantinov

Как ни странно, популярные рэпер Моргенштерн, группа Little Big, а также Дима Билан будут стоить значительно дешевле предыдущих селебрити — семь, шесть и три миллиона рублей за час работы соответственно, передает KP.RU.

По данным специалистов, среди отстающих шесть главых персон шоу-бизнеса: Нюша и Лолита Милявская, Владимир Пресняков-младший, Ольга Бузова, Лариса Долина и Клава Кока. Первые четверо могут запросить за час радости по два миллиона рублей, а две последние — по 1,5 миллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему российские звезды рискуют остаться без корпоративов в Новый год и что им делать.