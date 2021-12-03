Артистка театра Градского отругала сына мэтра за истерику на похоронах

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Даниил в разгар прощания вдруг заговорил о «смерти» детища отца — «Градского Холла». Мужчина боится закрытия учреждения. Но почему?

Театр «Градский Холл» ждет большое будущее, несмотря на то, что скончался его основатель — певец и композитор Александр Градский. Вряд ли кто-то осмелится отнять «детище» гения у его семьи. Поэтому скандал, учиненный сыном покойного музыканта, был совершенно ни к чему. Такое мнение выразила артистка культурного учреждения Валентина Бирюкова.

Бессмысленная истерия

Старший наследник Александра Борисовича — Даниил — затронул важную тему прямо в разгар церемонии прощания с отцом. Находясь в стенах «Градского Холла», которому мэтр отдал почти 30 лет своей жизни, мужчина заявил о попытке московских властей нажиться на имени великого человека. Сын музыканта утверждал, что отобрать «детище» папы могут из-за одной веской причины — театр всегда формально принадлежал городу.

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Даниил сокрушался: отец вложил массу сил и средств, чтобы из старого заведения сделать популярное место. С 1991 года Градский занимался реконструкцией помещения и планированием концертов, нетривиального репертуара. По словам мужчины, благодаря стараниям властей все артисты «Градского Холла» вскоре могут разбежаться. Что делать, сын наследника совсем не понимал.

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«Как можно забрать театр, если он городской, который стал с благословения Александра Борисовича музыкальным? Мне почему-то кажется, что все максимально сохранят традиции Александра Борисовича, и все будет в порядке с театром. Не знаю, откуда такие слухи. Все любят Градского, я думаю, что они сделают так, как нужно. Я не знаю, что говорит Даниил. Может, это истерика и состояние своеобразное, но я думаю, что все будет хорошо», — прокомментировала заявление Даниила Валентина в интервью порталу BLITZ+.

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