🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня Луна в Скорпионе благоволит романтическим встречам и путешествиям. Но никаких важных дел — есть риски остаться ни с чем.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 декабря, на убывающей Луне важно завершить все отложенные в долгий ящик дела. Никаких серьезных решений — только рутина. В противном случае можете пострадать от действий недоброжелателей. Будьте мудрее и спокойнее. Держите себя в руках.

♈ Овен

Овен, черная полоса в вашей жизни закончилась. 3 декабря вы обязательно получите хорошую новость! Не исключено, что она будет связана с рабочей сферой. Однако возможны и приятные перемены на любовном фронте. Откройтесь миру и новым событиям!

Космический совет: приготовьтесь: вас ожидают хорошие новости.

♉ Телец

Телец, вы от рождения склонны идти на поводу у окружающих, но с этим пора заканчивать. Если будете тратить силы на сторонних людей, рискуете остаться в одиночестве и совершенно несчастливым. Разве вам это нужно?

Космический совет: позвольте себе делать то, что хотите.

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♊ Близнецы

Близнецы, 3 декабря в любых ситуациях слушайте только свое сердце. Оно точно не обманет! Вокруг вас очень много людей, вынашивающих коварные планы. Не поддавайтесь на провокации. Будьте спокойны и рассудительны. Однако все-таки держите ухо востро.

Космический совет: действуйте, слушая только свою интуицию.

♋ Рак

Рак, оставьте идею решения всех проблем до понедельника. Пятница — не лучшее время для этого. Сейчас для вас важно восполнить энергетические ресурсы. Что поможет? Йога, массаж, чтение книг. Фантазируйте и расслабляйтесь — почувствуйте себя и свои желания.

Космический совет: не принимайте важных решений.

♌ Лев

Лев, 3 декабря вам следует очень тщательно следить за своими деньгами. Велик риск попасться на уловку мошенников, но можно этого избежать, если фильтровать всю поступающую информацию. Вам могут попытаться задурманить голову. Проявите ответственность.

Космический совет: позаботьтесь о финансовом благосостоянии.

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♍ Дева

Дева, этот день, по возможности, проведите с близкими людьми. Вы нуждаетесь в поддержке — не стоит этого скрывать. Время от времени у всех людей случаются трудности. Кто как ни родные подскажут, что делать, пожалеют и погладят по головке? Не бойтесь показать свою слабость.

Космический совет: уделите время близким и родным.

♎ Весы

Весы, ваша главная проблема — в неумении справляться со всеми трудностями одновременно. 3 декабря — день не из легких. Но нужно попытаться проконтролировать все «от» и «до». В противном случае проблем будет еще больше. Звезды полагают, что вам они совсем не нужны.

Космический совет: научитесь разделять работу и личную жизнь.

♏ Скорпион

Скорпион, если вам надоело то, что происходит в жизни сейчас, нужно заставить себя что-то изменить. Если есть много проблем — их нужно начать решать. Снимите розовые очки, за которые привыкли прятаться. И, если необходимо, обращайтесь за советами к опытным экспертам. Люди обязательно помогут.

Космический совет: решите проблему, взглянув на нее по-другому.

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♐ Стрелец

Стрелец, этот день важно посвятить здоровому образу жизни. Как бы не было страшно и лень — необходимо начать заниматься собой. Если этого не сделать, вскоре могут возникнуть проблемы. Не доводите все до «точки кипения». Будьте бдительны.

Космический совет: займитесь своим здоровьем.

♑ Козерог

Козерог, жизнь устроена совсем не так легко, как многим бы хотелось. Вам пора переосмыслить прожитое, проработать ситуации, которые не устраивали. 3 декабря — самое время для избавления от лишнего хлама. Чего бы это не касалось.

Космический совет: отказавшись от лишнего, обретете спокойствие.

♒ Водолей

Водолей, посвятите этот день благим поступкам. Вы прекрасно знаете, кто из ваших близких и родных нуждается в поддержке и сочувствии. Будьте благоразумны и любезны со всеми, кого встретите сегодня на своем пути. Используйте благодарность как способ избавиться от пороков.

Космический совет: ваша благодарность очень нужна окружающим.

♊ Рыбы

Рыбы, 3 декабря — не время показывать окружающим свой сложный характер. Не исключено, что сегодня придется решать очень много проблем. Однако вам следует держать себя в руках. Даже незначительные ссоры рискуют превратиться в большие войны. Подумайте об этом!

Космический совет: будьте мудрее, и за все воздастся втройне.

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