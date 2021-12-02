Путин ударил кулаком по столу, слушая доклад главы Минтруда о зарплате шахтеров

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Президент подчеркнул, что существующая система оплаты труда шахтеров стимулирует их пренебрегать требованиями безопасности.

Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на доклад главы Минтруда Антона Котякова о зарплатах шахтеров во время совещания по ситуации в угольной отрасли.

«Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году», — заявил глава государства, ударив кулаком по столу.

Он подчеркнул, что в основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда, однако на сегодня она «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности».

Путин добавил, что уровень зарплаты инспекторов Ростехнадзора не соответствует уровню возложенной на них ответственности. В связи с этим президент поручил правительству разработать соответствующие предложения. Также он сказал о необходимости повысить роль профсоюзов в угольной отрасли.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе случилось утром 25 ноября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. На тот момент под землей находилось 285 человек. В результате трагедии погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Руководство шахты и сотрудников Ростехнадзора задержали. Начались первые выплаты семьям погибших и пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал происшествие на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области общей бедой и болью для всей страны.