Что Градский сказал на прощание Пелагее, Билану и Агутину во время записи «Голоса»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda via Russian Look

Звезды вместе сидели в жюри песенного конкурса. Без Александра Борисовича оно уже никогда не будет прежним. Из его последних слов коллегам можно сделать вывод, что маэстро предчувствовал свою смерть.

Уход из жизни Александра Градского тяжело переживают все, кто его знал — семья, друзья, коллеги… Но даже среди близкого круга есть те, для кого этот удар оказался наиболее сильным. В частности, другие члены жюри шоу «Голос»: Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан. Градский предчувствовал свою смерть и будто прощался с коллегами в последнем эфире шоу.

Пелагея

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda via Russian Look

Певица неоднократно говорила, что Градский — настоящий мастер своего дела и незаменимый для шоу человек. Его опыт и отношение к музыке просто вынуждали называть его не иначе, как маэстро. А сам он был уверен, что и Пелагея - одна из немногих профессионалов, кто двигает музыку вперед.

«Вот смотришь вокруг и понимаешь, что очень мало людей (в какой-то степени, может быть, не очень большой) придерживаются тех концептуальных, для меня бесконечно важных, вещей, которым я посвятил свою музыкальную жизнь. Я это, знаешь, как чувствую в тебе? Спасибо вам. И тебе, и твоей маме. За это отношение к музыке, которое вы развиваете», — благодарил музыкант певицу.

Дима Билан

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda via Russian Look

Впервые Билан познакомился с Градским еще в 16 лет — юный певец работал с продюсером Сергеем Эйзенштейном, который продемонстрировал его талант Александру Борисовичу. Как тогда музыкант оценивал талант парня, так до недавнего времени они вместе оценивали других — невероятное развитие событий.

«Чем замечателен этот проект — что мы с первых сезонов научились брать хороших исполнителей, потрясающих и ставить их на этом этапе вместе. <…> Эта тенденция у нас сохранилась навсегда. Билан, а Билан? Молодец!» — хвалил Градский коллегу.

Леонид Агутин

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda via Russian Look

Именно Леонид Агутин отметил, что Градский не может ходить, и поинтересовался у маэстро, что же случилось. Оказалось, что после осложнений из-за перелома ноги музыканту были необходимы восстановительные тренировки — он перенес их на другие даты, чтобы никого не подвести и не переносить съемки.

«Сейчас между съемками перерывы небольшие были, я боялся начать заниматься. Мало ли, упаду или еще что. Всех подведу. А сейчас у меня будет больше времени на подготовку, поэтому с завтрашнего дня начинаю заниматься, разрабатывать ноги», — объяснил Градский коллеге.

Его позитивное и оптимистичное настроение передалось и Агутину, который сразу успокоился. Чуть позже он написал Градскому сообщение, в котором пожелал ему скорейшего выздоровления — оно осталось без ответа. Навсегда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как другой заслуженный коллега грустит об уходе Градского — Лев Лещенко считает его примером того, как нужно прожить жизнь.