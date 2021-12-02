Честное интервью хоккеиста Гончарова покорило пользователей сети: «Макароны ел. Макароны с сосиской»
Честное интервью хоккеиста Максима Гончарова насмешило пользователей сети
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Хоккеист славится тем, что на все вопросы в интервью отвечает максимально честно и по существу — точно так же он отвечал и на вопросы журналиста в Дубае, куда прилетел для проведения матча.
Хоккеист Максим Гончаров дал журналистам очередное потрясающе честное интервью, которое заставит вас улыбаться, даже если вы только что посмотрели в кино тяжелую психологическую драму. В Instagram-аккаунте hockeyrussianteam появилось интервью спортсмена — защитник «Авангарда» прилетел в Дубай, в котором состоится матч против «Ак Барса».
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Расскажи, как ты сюда летел.
— Чуть меньше я летел, чем в Хабаровск.
Когда прилетел, что увидел первым?
— Аэропорт. Самолеты парковались. Темно.
Понравилось хоккеисту и в гостинице — особенно меню.
В гостинице как тебе, устраивает?
— Ну да.
Питание?
— Да.
Что ешь обычно?
— Макароны ел. Макароны с сосиской. Компот давали.
Отдельно впечатлила Гончарова арена — команды встретятся на первые залитом на арене льду.
Как тебе лед? Здесь еще пять дней назад не было вообще никакого льда никогда.
— Ни разу не было льда? Это первый раз? А до этого что было? Не лед, получается. Ну это удивительно, если честно. Восьмое чудо света.
И как по ощущениям?
— Невероятно. Катался сейчас так быстро, как никогда.
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