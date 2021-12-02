Звезда «Уральских пельменей» раскрыл секрет долгих отношений: «Чаще уезжайте на гастроли»

Фото: Instagram @miasnikov.s

Юморист Вячеслав Мясников и его супруга Надежда вместе 20 лет. В будущем году они готовятся отметить фарфоровую свадьбу.

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников раскрыл секрет долгих и крепких отношений с супругой. Он счастлив в браке с красавицей по имени Надежда уже 19 лет. Друг без друга возлюбленные никуда. И все же часто артисту приходится покидать семью и колесить по всей стране с гастролями шоу. Длительные разлуки, по всей вероятности, и помогают сохранять любовь.

«Мы особо не ссоримся. Я же часто уезжаю на гастроли. И каждый раз, когда приезжаю, радость от встречи переполняет всех. Поэтому мой вам совет, чаще уезжайте на гастроли (Смеется). Но на самом деле я стараюсь, как можно больше находиться дома», — сказал он в интервью сайту KP.RU.

Мясников рассказал, что знаком с супругой со студенческой скамьи. Оба играли в КВН — любовь к юмору объединила их, а после зажглась настоящая страсть. Студентка инженерного факультета сразу приглянулась будущей знаменитости, да и сам Мясников был не промах.

Instagram @miasnikov.s

Сегодня в их доме царит идиллия. Они вместе воспитывают троих сыновей: двойняшек Костю и Максима, а также четырехлетнего Никиту. Семья живет в Екатеринбурге. Летом 2022 года собираются отметить фарфоровую свадьбу.

Наследники куплетиста в артисты не рвутся, отец тоже не настаивает на сценической карьере. Родители стараются всесторонне развивать малышей. Парни занимаются боксом и карате. Жесткий спорт не мешает мальчишкам мечтать о профессиях, которые принято считать «не мужскими». Так, Максим хочет стать дизайнером одежды и коллекционирует кукол.

Счастливая семейная жизнь Мясникова омрачилась в этом году трагическим известием о смерти отца. Мужчина попал в больницу с коронавирусом, но не смог побороть злополучную болезнь. Несмотря на усилия врачей, он ушел из жизни, что стало сильным ударом для юмориста, пишет dni.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Stand Up» Алексей Щербаков высказался о депрессивном настроении.