🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

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Сегодня убывающая Луна в знаке Скорпион призывает к принятию ответственных решений. Нужно сконцентрироваться на главных задачах и определить, каким вы хотите видеть свое будущее.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 декабря, убывающая Луна в знаке Скорпион призывает к принятию ответственных решений. Откладывать больше нельзя, именно сейчас нужно сконцентрироваться на главных задачах и определить, каким вы хотите видеть свое будущее. Смело беритесь за новые проекты, но сохраняйте ясный ум и будьте вдумчивы. Внимательная и планомерная работа непременно приведет к успеху.

♈ Овен

Уже совсем близко нечто новое, проект или встреча, обещающие такое эмоциональное удовлетворение, которого вы, возможно, никогда прежде не испытывали. Незабываемое путешествие ждет вас, это будет невероятно крутой и впечатляющий поворот судьбы. Но не забывайте об ошибках прошлого — опыт послужит страховкой от необдуманных и фатальных шагов.

Космический совет: впереди удивительные сюрпризы судьбы, не потеряйте голову!

♉ Телец

Тельцов звезды призывают играть по правилам — порядочности, честности и справедливости. Какие бы соблазны ни манили. Если вы поступитесь своими принципами ради быстрого результата, очень скоро об этом пожалеете. Выбирайте более сложный и длинный путь к своей цели, если такова плата за чистую совесть и доброе имя. Вселенная щедро наградит вас за мудрость.

Космический совет: будьте верны своим принципам не смотри ни на что.

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♊ Близнецы

Есть тонкая грань между смелостью и безрассудством. Сейчас лучший момент, чтобы терпеливо обдумать свои планы и поступки, проанализировать их плюсы и минусы, сделать выводы и в будущем считаться с ними. Если не можете решить, как двигаться дальше, не стесняйтесь обратиться за помощью. Возможно, помощь наставника в широком смысле этого слова станет главной опорой и поможет добиться своего.

Космический совет: семь раз отмерь — один раз отрежь. Таков ваш подход к любому делу сейчас

♋ Рак

Пришло время решить, каким вы хотите видеть предстоящий месяц. Подумайте о вещах, которые делают вас счастливыми, о людях, что дарят чувство комфорта и безопасности, о том, как окружить себя только тем, что действительно нужно, а лишнее и гнилое — отбросить и поскорее вычеркнуть из повестки. Пусть мечты будут смелыми, не ограничивайте себя. Именно вера в свои цели поможет вам сотворить чудо в любых обстоятельствах.

Космический совет: если поверите в себя, сможете исполнить самые заветные мечты.

♌ Лев

Позвольте себе хоть иногда быть непродуктивными, Львы. Ваш перфекционизм не знает границ, а целеустремленность порой граничит с безумием. Поберегите себя, отдохните, переведите дух в конце концов! Вам нужен выходной. И пусть в этот день вы не отпразднуете очевидных побед, одна будет безусловной — над собой. Почувствовать себя обновленным и свежим порой так же важно, как и заключить выгодную сделку.

Космический совет: сделайте себе подарок, расслабьтесь и отдохните, отложив все дела.

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♍ Дева

Иногда совет со стороны может уберечь от ошибки, это правда. Вы не раз убеждались, что не стоит стесняться подсказок и помощь. Но сейчас время для учебы. В первую очередь вам нужно наладить связь с собственной интуицией, научиться понимать ее сигналы, слышать их и слушаться. Все чувства обострены, пусть они и станут вашим ориентиром. Принимайте решения и действуйте только в согласии с собой.

Космический совет: слушайте себя, внутренний голос подскажет решение.

♎ Весы

Сегодня у вас может возникнуть соблазн выйти за рамки, Весы. Но прежде чем отвечать согласием на каждое приглашение, подумайте о практичности. Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени устраивать вечеринки, однако вы не хотите оказаться в ситуации, из которой в конечном счете трудно выбраться.

Космический совет:: соблюдайте баланс между делами и отдыхом.

♏ Скорпион

Вам не кажется, что в последнее время у вас слишком много забот? Сделайте несколько шагов назад, Скорпионы. Вы находитесь в эпицентре значительных перемен, которые регулярно нужно смотреть со стороны, а не только изнутри. Доверяйте своей интуиции — она поможет вам сориентироваться, даже если тучи сгустились, и стало темно.

Космический совет: если вы перестали понимать, что делать, доверьтесь интуиции.

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♐ Стрелец

Лучшее, что можно сделать сегодня, это перевести свой телефон в режим полета, Стрельцы. Вместо бесконечного прокручивания ленты новостей в соцсетях и мессенджерах, обратите взор на реальную жизнь у себя под носом. Кто-то из ваших близких мог добиться успеха, а другой нуждается в помощи. Отключитесь на время от глобальных проблем.

Космический совет: переведите сегодня телефон в режим полета.

♑ Козерог

Козероги, вы действительно хороши в своей сфере деятельности. Но не слишком ли однообразна ваша работа? Не пора ли научиться решать задачи новыми, нетривиальными путями? Попробуйте открыть для себя что-то необычное. Тогда вы неизбежно ощутите прилив вдохновения и поразитесь своей продуктивности.

Космический совет: научитесь идти к цели разными путями.

♒ Водолей

Сегодня вы выходите на первое место, Водолеи! Ваш новый проект вызывает все нужные виды волнения. Эти чувства подталкивает вас к тому, чтобы попробовать что-то новое. Звезды говорят, что вы получили возможность применить все свои навыки в действии. Вы скоро станете капитаном нового корабля, обретете новую цель и уверенность в себе.

Космический совет: в вашу жизнь приходит что-то новое и приводит вас в приятный трепет!

♊ Рыбы

Любая вещь приходит к естественному концу, Рыбы. Иногда, чтобы выжить в меняющемся мире, достаточно помнить, что Солнце всегда взойдет на следующий день. Напоминайте себе об этом в самые тяжелые минуты. Если вместо проблем вы сосредоточитесь на благодарности за светлые моменты, то путь станет намного легче. Да и чудеса случаются, когда вы меньше всего их ждете.

Космический совет: не зацикливайтесь только на проблемах, в вашей жизни много хорошего.

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