Что предсказала Ванга на 2022 год

Фото: ИТАР-ТАСС, globallookpress.com

Что болгарская провидица предсказала России и миру в следующем году? Что о пророчествах думает современный эзотерик?

Ванга сделала большое количество предсказаний: она оставила пророчества на десятилетия вперед. Как верят некоторые люди, именно провидица предсказывала новый вирус, который появится в 2020-м. На 2021-й болгарская ясновидящая предупреждала о разрушительных катаклизмах по всему миру. В этот год в России горели тысячи гектаров леса, на Гаити произошло разрушительное землетрясение, а на канарском острове Пальма началось извержение вулкана. Какие предсказания Ванга оставила на 2022-й? Эзотерик Рената Берген прокомментировала пророчества специально для 5-tv.ru.

Россия сблизится с Китаем, но разорвет отношения с Западом

Одно из предсказаний провидицы на 2022-й касается внешней политики России. Ванга увидела, что наша страна еще сильнее сблизится с Китаем, но отношения с Западом либо ухудшатся, либо останутся на прежнем уровне. Эзотерик Рената Берген считает, что резкого ухудшения отношений в новом году скорее всего не будет.

Рената Берген

Эзотерик — Полного разрыва (отношений с западными странами — Прим. ред.) не планируется. Сейчас происходит выбор: слишком много взаимовыгодных процессов. Есть незрелость понимания данной ситуации, да и сама ситуация еще не вызрела.

Что происходит на самом деле:

В ноябре спикер парламента КНР Ли Чжаньшу выразил необходимость наращивать и совершенствовать сотрудничество с Россией в сферах торговли, научных инноваций и гуманитарной области. Также западные страны обеспокоены военным сотрудничеством России и Китая, для них это может обернуться «катастрофой», выразили мнение эксперты The Sun. Вашингтон может потерять влияние на мировой арене из-за наращивания партнерства двух держав.

Владимир Путин допустил расширение сотрудничества РФ и КНР в третьих странах, в частности на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что Москва поддерживает Пекин в рамках стратегии создания глобальной инфраструктуры торговых путей — «Один пояс — один путь». Но эзотерик Регната Берген увидела, что сильных толчков в сближении с Китаем у России не произойдет.

Вирус не уйдет, но люди научатся с ним жить

В пророчестве Ванга назвала новый вирус «бедой с Востока или Африки». По словам провидицы, напасть никуда не уйдет и в 2022-м. Она также увидела, что человечество окончательно привыкнет к новым правилам жизни. С этим согласна Рената Бергман, она прокомментировала, что коронавирус не ослабит свое воздействие на мир. Для борьбы потребуется большее количество усилий и терпения. Чтобы вирус окончательно ушел, должно быть пройдены все этапы пандемии и ее полное обнуление, отметила эзотерик. К сожалению, искусственно COVID-19 побороть не удастся: он пришел из ниоткуда и должен так же уйти.

Фото: ТАСС / EPA

Что происходит на самом деле:

Уже в ноябре 2021-го ученые обнаружили новый опасный штамм коронавируса — «омикрон». На этот раз очагом мутации стал юг Африки. Опасность нового вида COVID-19 заключается в том, что он прошел около 50 мутаций, которые коснулись спайк-протеина — шипов на поверхности вируса. Из-за этого все разработанные вакцины могут оказаться менее эффективными против «омикрова»

«Омикрон» коварен и тем, что его симптомы намного слабее, чем от предыдущих штаммов. В частности пациенты, заразившиеся этим видом коронавируса, не испытывают потерю обоняния и вкуса. Их беспокоит головная боль, слабость и першение в горле. С такими симптомами можно и не заметить, что вы заражены коронавирусом, что увеличивает его распространение. Ученые пока что не установили, в какой форме протекает болезнь, если человека заразился «омикроном». С уверенностью можно сказать, что предпосылки к предсказанию Ванги уже появились.

Люди станут богаты, но без денег в руках

Это предсказание болгарской провидицы можно трактовать по-разному. Кто-то уверен, что Ванга имела в виду повышение стоимости криптовалюты. Другие считают, что речь идет о резком сокращении использования наличных денег в мире. Эзотерик не согласна с этим предсказанием. Она считает, что положение наличных денег в мире останется на прежнем уровне.

Рената Берген

Эзотерик — «К сожалению, никакого сказочного богатства в 2022-м не будет. Ухода от наличных денег тоже. Обман и нечестность, финансовый кризис трансформируют мир с финансовой точки зрения в худшую сторону».

Что происходит на самом деле:

В Великобритании наличные постепенно исчезают из экономики, значительно уступая банковским картам и электронным кошелькам. В Лондоне появились общественные места, где отказались от приема банкнот. Наличные были самым популярным способом оплаты в Великобритании до 2016-го, сообщил Bloomberg. Правительство рассматривает вопрос о возможности принятия цифровой валюты в качестве равного платежного средства.

В России тоже задумались о цифровом рубле еще в 2019-м, но о полном отказе от наличных денег речи не шло. Тогда РФ стала крупнейшим рынком в Европе по количеству операций через онлайн-кошельки, а 70% жителей крупных городов предпочитали платить картой и другими способами безналичной оплаты, указала The Boston Consulting Group.

В 2020-м произошел резкий отток наличных из банков: на фоне пандемии коронавируса россияне и предприятия начали обналичивать свои счета и вклады. Но в 2021-м безналичная и онлайн-оплата снова опередила кэш. К 2022-м планируется разработка законодательства для внедрения цифрового рубля.

Без войн и природных катаклизмов

Ванга предсказала большое количество природных катаклизмов на 2021-й. Так и произошло. В России горели леса в Сибири, Якутии, Республике Карелия, Центральной части и на Дальнем Востоке. Площади пожара поражали своими масштабами: огонь охватил территорию 18,2 миллиона гектаров. Площадь пожаров оказалось рекордной за последние 20 лет.

Извержение вулкана на острове Пальма, октябрь 2021-го. Фото: ТАСС / ZUMA

В 2021-м у берегов Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Во время катаклизма погибло свыше 20 тысяч человек. На Канарских островах на Пальме началось извержение вулкана, которое уже повлияло на экосистему и оставило без домов тысячи местных жителей. Но в 2022-м Ванга не увидела стихийных бедствий и военных конфликтов. Рената Бергман рассказала, что в новом году, наоборот, ожидаются природные катаклизмы и разрушения. Резкое и внезапное вмешательство в жизнь человечества со стороны природы происходило всегда, и будет происходить в новом году. Она отметила, что некоторые государства и церковь наконец-то достигнут взаимопонимания. Конфликт духовного и материального миров должен быть решен.

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