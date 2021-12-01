Кого коснется индексация пенсий с 1 декабря

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Повышения пенсии ждут все пенсионеры без исключения — это же прекрасно! Однако, в первую очередь нынешняя индексация коснется трех конкретных групп пожилых людей.

С 1 декабря в России вступил в силу целый ряд законов, в том числе об индексации пенсий. Глава юридической компании и адвокат Алексей Гавришев рассказал «Известиям», кого изменения коснутся в первую очередь.

С теми, кому к 30 ноября уже исполнится 80 лет, все просто.

«Так, помимо основных пенсионных выплат им назначат фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 100% от нее, то есть более 6 тысяч рублей», — объяснил Гавришев.

Коснется индексация и тех, кто вышел на пенсию совсем недавно — после 31 июля этого года. Восстановление индексации выплат происходит не сразу — только на четвертый месяц, так что те, кто вышел на пенсию недавно, получат начисления с автоматической дополнительной доплатой за три месяца.

Кроме того, повысят пенсии и тем, кто активно этого добивается и подает заявления на перерасчет. Те, кто предоставил в ПФР документы, доказывающие наличие «сельского стажа» — опыта работы в сельской местности и (или) в сельскохозяйственной сфере, получат на полторы тысячи рублей больше, чем обычно.

Индексация пенсий — лишь одно из широкого списка нововведений, вступивших в силу с сегодняшнего дня. 5-tv.ru рассказывал, к каким изменениям россиянам придется привыкать.