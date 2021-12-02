Худшие даты 2022-го: Каких дней стоит опасаться в приближающемся году

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Неудачные дни могут поджидать нас в самые волнительные даты, поэтому стоит знать, на какие из них не нужно ничего планировать, чтобы не оказаться в «дураках».

Приближается 2022 год. Он сулит нам множество изменений, свершений и осознаний. Однако грандиозные планы может испортить всего лишь один неудачный день. Поэтому нужно знать, какие даты отметить в календаре, чтобы случайно не обрушить на себя гнев Вселенной. Сайт EAOMedia.ru выяснил, в какие дни отрицательная энергия будет прогрессировать наиболее активно.

Затмения

В предстоящем году нас ожидают два солнечных затмения (30 апреля и 25 октября) и два лунных (16 мая и 8 ноября). Сокрытая Луна будет в разы опаснее, ведь ее затмение станет полным, когда солнечное всего лишь частичным. Тем не менее, оба эти явления крайне опасны, поэтому стоит тщательно планировать все ваши дела и не принимать никаких рискованных решений.

Пятницы 13

С этим днем повезло больше. В 2022 году всего одна пятница, 13-е — пройдет она в мае. В этот день не нужно рассказывать о своих планах. Также избегайте конфликтов с влиятельными и опасными людьми. Ссора с близкими может иметь фатальные последствия.

Ретроградное движение планет

4 января, 10 мая, 10 сентября, 29 декабря Меркурий начнет двигаться в обратном направлении. Вы будете жалеть о дорогих покупках в эти дни.

30 октября ретроградным будет Марс. В этот день вы заметите, что люди стали более агрессивными. Вероятно совершение необдуманных поступков.

28 июля начнет движение назад Юпитер. В этот день люди поголовно начнут терять веру себя и свои силы.

5 июня в обратном направлении пойдет Сатурн. В этот день лучше закончить текущие дела и не приступать к новым.

24 августа ретроградное движение начнет Уран. Этот день можно ознаменовать порой мошенников. Всюду будет царить обман, недоверие и скрытность.

28 июня ретроградные движения совершит Нептун. В эти сутки обычно портятся отношения между людьми — предстоит целый каскад ссор и ругани.

29 апреля Плутон начнет свое движение назад. Данный период лучше посвятить отдыху, ведь все новые дела и активность потерпят крах.

Венера в 2022 году не будет совершать ретроградных движений. Конечно, она начнет двигаться обратную сторону, но в конце января вернется к прежнему направлению.

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