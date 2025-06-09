Залог здоровья и отличного дня: пять причин заниматься сексом по утрам

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Утро нужно начинать правильно? А что может быть полезнее страстного занятия любовью в самом начале дня.

Многие врачи советуют начинать утро правильно: как следует высыпаться, выпить стакан воды или же сделать зарядку. Но можно сделать утро не только полезным, но и приятным. Сексологи центра семейного и сексуального образования Secrets назвали пять причин, почему день нужно начинать с «постельных упражнений».

Разнообразие

Считается, что лучшее время для занятий любовью — это ночь. Из-за этого часто игнорируют утро и очень даже зря. Дело в том, что такая очевидная мелочь, как смена времени суток, может значительно разнообразить вашу сексуальную жизнь. А если еще и совместить приготовление завтрака со сладострастным удовольствием — кто вообще от такого откажется?

Настроение

Хороший секс в начале дня может обеспечить вас хорошим настроением и тонусом на целые сутки. Подумать только: во-первых, это прекрасный массаж внутренних органов, а во-вторых — занятие любовью способствует выбросу большого количества эндорфинов, что благоприятно влияет на общее состояние вашего организма. Плохое самочувствие и мигрени просто сойдут на нет, пишет WMJ.ru.

Пик активности мужчины

Специалисты считают, что максимальный пик мужской сексуальной активности приходится на утро, а женский — ближе к ночи. При этом в восемь утра, по мнению сексологов, биологические ритмы обоих полов максимально совпадают. Именно в это время вы сможете получить невероятное удовольствие от процесса.

Чувствительность к ласкам

После крепкого сна тело более восприимчиво к прикосновениям. Ласки в это время будут доставлять наибольшее удовольствие. Утром девушкам, которым трудно расслабиться во время занятий любовью, будет проще раскрепоститься. Да и мужчинам будет легче - ведь в начале дня они более расслаблены, чем в конце, когда подавлены из-за рутинного стресса.

Можно совместить с принятием душа

Как и в случае с утренней готовкой, совмещение принятия душа с сексом — это ключ к разнообразию вашей сексуальной жизни. Этот ежедневный ритуал даст вам возможность взбодриться и привести себя в порядок, ведь никто не любит, например, неприятный запах изо рта — так что одной проблемой меньше.

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