🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

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Сегодня убывающая Луна в Весах сделает день крайне благоприятным для знаков зодиака. В первый день зимы многие почувствуют, будто Новый год уже наступил. Узнайте, что звезды приготовили именно вам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 декабря, убывающая Луна находится в знаке Весы. Она будет благоволить тем, кто проявит прилежность, трудолюбие и упорство. В целом же, первый день зимы обещает стать чудесным для большинства знаков зодиака. Многие смогут почувствовать себя так, будто Новый год уже наступил.

♈ Овен

Первый день зимы станет для вас чудесным, Овны. Вы успешно преодолели последнее препятствие и теперь можете наслаждаться плодами своей силы, решимости и тяжелой работы. Найдите время нажать на «паузу» и немного насладиться этим чувством. Помните, что жизнь — это не совокупность выполнения больших дел. Если не радоваться сейчас, то когда?

Космический совет: первый день зимы будет для вас полон чудес. Если вы найдете время, чтобы их увидеть.

♉ Телец

Пришло время повысить свой уровень, Тельцы. Пришло время показать миру силу своей прилежности и трудолюбия. Для кого-то из вас это означает необходимость овладеть новыми навыками, а других — выполнение одной и той же задачи снова и снова. Небольшой совет: чтобы достичь мастерства, подготовьте правильным образом свое рабочее пространство.

Космический совет: сегодня все свое внимание вы должны уделить учебе или работе.

♊ Близнецы

Если вы не можете принять свой успех, отказываетесь гордиться собственными достижениями, сомневаетесь в своих знаниях и навыках, то знайте — вы не одиноки. К счастью, покинуть клуб людей с синдромом самозванца не так уж сложно. Достаточно пригласить своих внутренних демонов на чай и спросить их о самых глубоких страхах. Да, они тоже боятся.

Космический совет: пригласите своих внутренних демонов на чай. Вам нужно серьезно поговорить.

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♋ Рак

Звезды показывают, что в жизнь Раков пришли радость и приподнятое настроение. Возможно, скоро поженитесь вы или кто-то из ваших близких. Не исключено, что скоро исполнится ваша заветная мечта или произойдет что-то очень приятное. И не бойтесь, Вселенная не собирается неожиданно выбить почву у вас из-под ног, как только вы расслабитесь.

Космический совет: открывайте шампанское, вас ждет чудесный день!

♌ Лев

Короткие пути только кажутся такими. На самом деле по ним нередко приходится идти дольше, чем по длинным. Сегодня звезды призывают Львов отказаться от поиска разных хитростей для достижения цели в пользу нудной и честной работы. От вас требуются терпение и настойчивость — только так можно достичь своей цели в этот период.

Космический совет: полностью сосредоточьтесь на работе.

♍ Дева

У всех нас есть особенное место, Девы. Священное пространство, в которое мы путешествуем с помощью силы мысли. В нем можно быть ребенком, чувствовать себя самым сильным, любимым и защищенным. И сегодня вам нужно отправиться именно в это место, чтобы отыскать потерявшуюся где-то часть себя. Хорошего приключения.

Космический совет: ваша фантазия спрятала от вас драгоценности. Пусть покажет, где они.

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♎ Весы

Время идет, Весы, и приносит вам любовь, успех и признание, которых вы заслуживаете. Но, как вы знаете, только времени недостаточно — приходится много работать самостоятельно. Учитывая, что в последние дни было много активности, звезды рекомендуют вам сделать передышку. Только перед тем, как позволить себе отдых, убедитесь, что твердо стоите на земле.

Космический совет: вам нужна небольшая передышка. Просто подышите.

♏ Скорпион

Сегодня вам захочется отойти от повседневной рутины и сосредоточиться на творческом порыве. Идеальный день для посещения музея или театра. Также день благоприятен для того, чтобы попробовать себя в новом хобби, будь то живопись, музыка или литераторство.

Космический совет: раскройте новые грани своей личности.

♐ Стрелец

Писатель Джордж Эллиот однажды сказал: «Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть». Это то, над чем звезды призывают вас поразмыслить сегодня. То, о чем вы сейчас мечтаете, — это возможность, а не пустые грезы. Если она противоречит вашей прошлой жизненной цели — ничего страшного. Мы меняемся, и ваши желания пятилетней давности не обязаны находить отклик в вашей душе.

Космический совет: «Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть»

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♑ Козерог

Важнейший вопрос этого дня таков: верите ли вы, что сможете добиться успеха в этом проекте? Готовы ли вы отдать ему все свои силы? Если ответ «да», то пришло время идти вперед и побеждать, Козероги. Если же нет, звезды рекомендуют вам притормозить. Оглянитесь по сторонам, возможно, вы упустили другую возможность.

Космический совет: вам нужно решить, стоит ли эта игра свеч.

♒ Водолей

Водолеям сегодня следует примерить на себя роль учителя и наставника, особенно это касается тех, кто занимает руководящие должности. Ваши сотрудники и друзья были бы счастливы, получить от вас хотя бы часть накопленных знаний, помогите им достичь тех же высот, что и вы.

Космический совет: поделитесь накопленными знаниями.

♊ Рыбы

Звезды предрекают Рыбам новый виток в жизни. Сегодня возможна по-настоящему судьбоносная встреча, этот человек вскоре может стать для вас самым близким и понимающим во всем окружении, а может и чем-то большим.

Космический совет: ступите на неизвестную ранее тропу.

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