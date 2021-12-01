Фото: www.globallookpress / Stephen Lock

58-летнюю звезду «Привидения», известную любовью к пластическим операциям, раскритиковали за неестественную улыбку.

Актриса Деми Мур ужаснула поклонников своим внешним видом на модной премии «The Fashion Awards». 58-летняя звезда «Привидения» одаривала присутствующих неестественной улыбкой, над которой поработали пластические хирурги и при этом явно перестарались. Натянутая кожа и выступающие скулы на лице Мур напомнили поклонникам зловещую ухмылку персонажа известного триллера.

«Что Деми сделала со своим лицом? Она похожа на Джокера», — пишут озадаченные пользователи сети.

www.globallookpress.com / Steve Vas via www.imago-images.d

По всей видимости, в лицо Мур закачали слишком много филеров, которые помогают разглаживать морщинки, пишет KP.RU. Издание напоминает, что актриса — давняя поклонница пластических операций. Еще в юности она исправляла форму носа, а впоследствии не раз делала подтяжку и увеличение груди. Так, для съемок в фильме «Стриптиз» она вставила в бюст имплантаты третьего размера, с которыми ходит до сих пор, и сделала пластику ягодиц. Предположительно, Мур делала и подтяжку обвисшей кожи над коленными чашечками. Сама актриса эти слухи не подтверждает.

Горячее 58-летнее декольте: Деми Мур пришла на показ мод без нижнего белья

Steve Vas via www.imago-images.d

Заметные следы хирургического вмешательства на лице звезды поклонники впервые заметили в январе этого года, когда она участвовала в Парижской неделе моды. Тогда Мур раскритиковали за перемены во внешности и посоветовали уволить ее пластического хирурга.

Ранее 5-tv.ru писал о популярных советских актрисах, сделавших пластические операции.