Доктор Мясников об избраннице своего сына: «Переживал, что будет губастая»

Фото: Instagram @drmyasnikov.ru

Девушка сразу понравилась известному врачу — ведь она тоже связана с медициной.

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о возлюбленной своего сына. В передаче Бориса Корчевникова любящий отец поведал, что очень переживал за выбор наследника, но Леонид серьезно и ответственно подошел к вопросу.

«Это девочка из Молдавии, она медик-фармаколог. Сын оканчивает вуз в следующем году. Очень переживал, что у него будет какая-нибудь губастая девушка, вся из себя, на понтах. Думал, как с ней вообще разговаривать?! А оказалась нормальная, такая советская девочка», — порадовался Мясников.

Кроме того, теперь в семье точно будет, кому продолжать двухсотлетнюю медицинскую династию, что не может не радовать известного телеврача.

Молодые люди живут во Франции — Леонид Мясников учится в Сорбонне на фармацевта. Причем встречаться они начали еще в прошлом году. В Instagram-аккаунте молодой человек размещал фотографии совместного отдыха на Мальдивах.

Instagram @leonid_miasnikov

Ранее 5-tv.ru писал о профессиональном совете доктора Мясникова — он рассказал, что может защитить от нового штамма коронавируса, получившего литеру «омикрон».