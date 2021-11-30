Финансовые сюрпризы из прошлого: что принесет в декабре ретроградная Венера

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Звездный эксперт Анастасия Широкова в беседе с 5-tv.ru предсказала, что все знаки зодиака почувствуют изменения в материальной сфере в последний месяц 2021 года.

Необычные астрономические события, такие как ретроградное шествие планет, оказывают существенное влияние на судьбы людей. В течение всего декабря 2021 года представители всех знаков зодиака почувствуют изменения в материальной сфере, вероятны дополнительные дни к новогодним каникулам, об этом подробно рассказала астролог, таронумеролог, преподаватель Евразийского астрологического института (Школы П. П. Глобы) Анастасия Широкова.

Специалист по звездам «увидела» по расположению небесных светил, что первая половина месяца ознаменуется многообещающими событиями в финансово-кредитной сфере.

«Планеты Венера и Плутон, отвечающие за собственные и чужие или заемные средства, входят в ядро Селены, являющейся помощником, ангелом-хранителем, а значит, можно предполагать появление интересных предложений по рефинансированию, списанию долговых обязательств, поступления различных бонусов, поблажек в кредитных историях, а также разного рода субсидий», — предсказала Анастасия Широкова.

На ход событий в следующей половина декабря повлияет одновременная ингрессия — переходы Меркурия и Марса в более выгодные астрологические положения.

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Меркурий покинет ущербное положение в Стрельце и перейдет в практичный знак Козерога, это повлияет на наведение дисциплины в привычных для человека сферах жизни. По словам астролога, наступит время адекватного мышления и наведения порядка в делах, их систематизация. Это время благоприятно для приведения в порядок документации, особенно если до этого у вас ранее не доходили руки.

Марс, переходя в социальный знак Стрельца, предоставит больше шансов для совершения давно откладываемых поездок и путешествий.

«Возможно, будут открыты некоторые новые или хорошо забытые старые туристические направления, подтверждает эту вероятность Юпитер, пребывающий в гармоничных и свободных аспектах», — обнадежила последовательница Школы Павла Глобы.

Ретроградность Венеры — достаточно редкое событие, в отличие от ретро-Меркурия, который «петляет» на небе с завидной регулярностью. Венера подобные маневры совершает лишь раз в полтора-два года, и длится такой период около 40 дней.

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«Неправильное», обратное движение Венеры начнется 19 декабря 2021 года и продлится до 29 января 2022 года. Этот период обозначится стеллиумом — скоплением планет с участием Меркурия. К звездному собранию примкнет Селена — белая Луна, и придет она в гости не с пустыми руками, принесет подарки и приятные сюрпризы финансового характера из прошлого.

«Поскольку все звездные передвижения будут происходить в знаке Козерога — одном из знаков власти — то, возможно, руководство страны преподнесет гражданам приятные сюрпризы, которые раньше уже случались. Например, это могут стать добавочные каникулы с сохранением зарплаты», — отметила предсказательница.

Ретроградная Венера в целом считается не способствующей новым инициативам, в этот период остерегайтесь приниматься как за мероприятия финансового характера, так и касающихся любовных или телесных отношений.

«Не стоит в ретропериоды брать кредиты, начинать любовные отношения, вступать в брак, начинать курс косметологических процедур или делать пластические операции. Однако, если вы уже находитесь в подобных процессах до разворота Венеры, то уже не бросайте начатое дело», — заключила Широкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменит судьбы людей поворот ретроградного Нептуна в декабре.