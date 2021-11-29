Королевская кровь: Как выглядят 12 правнуков Елизаветы II?

Фото: globallookpress.com © Patrick van Katwijk

СМИ чаще всего пишут о детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Джордже, Шарлотте и Луи. А что насчет остальных девяти правнуков королевы?

Елизавета II признана самым долгоправящим монархом в истории: она взошла на трон в 1953-м и до сих пор остается у власти. В браке с принцем Филиппом у Елизаветы II родилось четверо детей — принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна. Наследники королевы тоже обзавелись детьми, а их дети уже давно радуют достопочтенную бабушку правнуками. Как выглядят и чем они занимаются, рассказал WMJ.ru

Саванна Энн Филлипс

Фото: globallookpress.com © Stephen Lock

Старшая правнучка королевы родилась 29 декабря 2010-го. Саванна Энн — дочь Питера Филлипса — единственного сына принцессы Анны. Мама девочки — канадская актриса Отэм Келли.

Питер Филлипс и Отэм Келли решили растить дочь вдали от дворца, поэтому она наслаждается беззаботным детством. У Саванны Энн озорной характер. СМИ иногда сравнивают девочку с родной сестрой Елизаветы II, принцессой Маргарет, которая славилась далеко не королевским поведением.

Айла Филлипс

Айла (держит отца за плечо Питера Филлипса — Прим.ред.) и Саванна Энн. Фото: globallookpress.com © Stephen Lock

Айла — младшая сестра Саванны Энн Филлипс. Она родилась 29 марта 2021-го. Так же, как и ее старшая сестра, девочка не претендует на престол и проводит детство вдалеке от королевских приемов. По характеру Айла намного спокойнее, чем Саванна Энн. Судя по многочисленным фото в сети, девочка очень любит своего отца — Питера Филлипса.

Принц Джордж

Фото: globallookpress.com © ALPR/AdMedia

Первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон родился 22 июля 2013-го. Мальчик является третьим в очереди на престол, после своего отца, принца Уильяма, и деда, принца Чарльза. Несмотря на серьезное положение и интерес прессы, Джордж растет как обычный ребенок. О том, что он станет королем, родители рассказали ему в семь лет. Но юный наследник пока больше мечтает стать пожарным, чем занять трон, рассказали Уильям и Кейт во время одного из интервью.

Мия Грейс Тиндалл

Фото: globallookpress.com © I–Images

Мия Грейс — четвертая правнучка Елизаветы II. Девочка родилась в семье Зары Филлипс и регбиста Майка Тиндалла 17 января 2014-го. Внучка принцессы Анны очень далеко в очереди на трон, что позволило ее родителям воспитывать без вспышек камер. Так как родители Мии Грейс спортсмены (Зара Филлипс занимается конным спортом — Прим. ред), девочка уже ездит на пони и играет в футбол.

Принцесса Шарлотта

Фото: globallookpress.com © Wiese/face to face

Про дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон говорят, что она — копия Елизаветы II. Девочка появилась на свет 2 мая 2015-го, отодвинув своего дядю принца Гарри в очереди на престол. Шарлотта четвертая претендентка на трон и уже в юном возрасте обладает всеми качествами королевской особы: у девочки хорошие манеры, она умеет вести себя на публике и одета всегда очень элегантно. Принцесса Шарлотта также прекрасно позирует папарацци: когда они начинают ее фотографировать, наследница грациозно поднимает руку и машет.

Принц Луи

Слева направо: принц Луи, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта. Фото: globallookpress.com © Pool

Младший сын герцога и герцогини Кембриджских появился на свет 28 апреля 2018-го. Принц Луи шестой правнук Елизаветы II и пятый в очереди на трон. Мальчик посещает музыкальную школу с трех лет, его любимый урок — вокал. Луи растет спокойным ребенком и не доставляет проблем своим родителям.

Лена Елизавета Тиндалл

Слева направо: Лена Елизавета Тиндалл, Майк Тиндалл и Зара Филлипс. Фото: globallookpress.com © Stephen Lock

Вторая дочь Зары Филлипс и Майка Тиндалла родилась 18 июня 2018-го. Девочку назвали Лена Елизавета — в честь прабабушки. Рождение девочки стало настоящим подарком для пары: до появления малышки у Зары случилось два выкидыша. Лена, как и ее старшая сестра Мия Грейс, живет как обычный ребенок, лишь иногда сопровождая родителей на соревнованиях и официальных мероприятиях королевской семьи.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор

Меган Маркл и принц Арчи. Фото: globallookpress.com © Save The Children Uk

Первенец принца Гарри и Меган Маркл родился 6 мая 2019-го. Знаменитые родители назвали мальчика двойным именем — Арчи Харрисон. Он стал седьмым в очереди на трон, но вряд ли когда-то станет королем. Гарри и Меган покинули королевский двор, отказавшись от своих обязанностей и титулов. Они выбрали спокойную жизни для себя и своих детей в США.

Август Филипп Хоук Бруксбэнк

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэк с сыном Августом Филлипом. Фото: Instagram @princesseugenie

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк порадовали королевскую семью пополнением. 9 февраля 2021-го родился их общий сын — Август Филипп. Мальчика назвали двойным именем в честь прадеда — принца Филиппа. Сыну принцессы Евгении не дали титул, поэтому на престол мальчик не претендует.

Лукас Филипп Тиндалл

Лукас Филипп — третий ребенок Зары Филлипс и Майка Тинделла. Долгожданный сын родился 21 марта 2021-го. Второе имя мальчику дали в честь прадеда — принц Филиппа. Лукас Филипп родился дома в ванной: Зара и Майк не успели доехать до роддома.

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор

Меган и Гарри решили назвать дочь в честь бабушки Дианы и прабабушки Елизаветы II. Лилибет — это детское прозвище королевы, известно, что так ее называл и принц Филипп. Малышка Лилибет появилась на свет 4 июня 2021-го в США. Чей характер наследует Лилибет — покажет время.

Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци

Фото: Instagram @edomapellimozzi

Двенадцатая правнучка Елизаветы II родилась у принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци. Сиенна Элизабет появилась 18 сентября 2021-го. Фотографий девочки пока что нет, но ее отец опубликовал на своей странице в Instagram отпечатки ступней дочери.

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