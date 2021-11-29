Как выбирал жен Александр Градский: «В женщине внешность говорит обо всем»

Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

С большим почтением маэстро говорил о своих музах разных лет в одном из последних интервью. Даже о тех, кого принято называть ночными бабочками.

Александр Градский в любом возрасте был падок на женскую красоту и не скрывал этого. Роскошные дамы, стоит отметить, отвечали ему взаимностью. Последняя возлюбленная маэстро, 37-летняя Марина Коташенко, подарившая ему двоих детей, будто написана художником — высокая, стройная, голубоглазая, с блестящими пшеничными локонами. Просто мечта. И этой мечтой обладал 73-летний музыкант, не без гордости об этом напоминал. Хотя, признавался, славы Дон Жуана не искал. Возможно, его секрет был в бесконечном преклонении перед дамой.

«Я — из тех динозавров, кто еще любит женщин. Надеюсь, они меня тоже любят!» — шутил Градский.

По словам артиста, внешность избранницы всегда стояла на первом месте. Выбирать в спутницы «интеллектуальных старушечек» ему было неинтересно. Хочется, знаете ли, чтобы производила впечатление. Градский отмечал, что в женщине ее образ говорит почти обо всем, и внутренний мир отражается в лице, фигуре и манере себя подавать.

«У мужчин все не так. Я сам — интеллектуальный дедушка, и зачем мне умная старушечка?» — говорил он.

Как известно, Градский писал стихи и выступал с ними на своих концертах. И конечно, творчество посвящал своим музам. Не себе же посвящать возвышенные строки! Писать возлюбленным артист стал после того, как понял, что научился сочинять недурно.

Бывали в судьбе мэтра и мимолетные встречи. Но как романтично он о них вспоминал! Подчеркивал — всех до одной сохранил в памяти. Даже тех, кого называют ночными бабочками. Были в истории Градского и такие. Как заметил музыкант, ярлыков на женщин вешать он не пытался. Ласку, впрочем, тоже никогда не покупал, хотя и имел связи с представительницами древнейшей профессии.

«Когда женщина утром собирается уходить, а тебе не хочется с ней расставаться, то в моей жизни это было только четыре раза, и все эти женщины были моими женами. Обычно мужчина утром мечтает о том, чтобы его дама поехала домой, что, впрочем, не мешает ему в дальнейшем с ней общаться. Важно то, чтобы эта женщина от тебя не уходила… Для меня важно, чтобы не уходила», — цитирует композитора «Экспресс газета».

Александр Градский обожал книги, в его коллекции было около 12 тысяч, звал себя библиофилом. В молодости, шутил, коллекционировал и дам, но не ставил их на полки, женщины нравились ему больше в горизонтальном положении. Избранниц своих, (особенно третью — Ольгу) считал редкими красавицами, заявлял: «У меня неплохой вкус». Но предупреждал: книги о любовных похождениях жаждущие пикантных деталей не дождутся.

Народного артиста РФ, музыканта-мультиинструменталиста и поэта, одного из основателей русского рока и обладателя множества почетных званий и наград Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. 26 числа его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Врачам не удалось спасти знаменитого пациента. Причиной смерти назван инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о непростых любовных историях и браках Александра Градского.