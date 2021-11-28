Нагиев получил кулаком в лицо от Верника на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Нагиев и Верник в шутку сцепились на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Между российскими шоуменами возникла перепалка из-за болтливости одного из них.

Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил протест коллеге по цеху Игорю Вернику в телешоу «Две звезды. Отцы и дети». Ему не понравилось, что шоумен, сидя в кресле судьи, часто пускается в длинные и пространные монологи. В ответ Нагиев получил кулаком по лицу.

К выступлению каждой пары участников Верник, как правило, вспоминает забавную историю из жизни, которые могут длиться по несколько минут. В новом выпуске передачи ситуация вызвала негодование Нагиева, когда судья начал петь дифирамбы исполнителю Александру Маршаллу.

«Саша, думаю, ты много слышал о том, какой ты замечательный музыкант. Но я представляю, какое счастье ты испытываешь, когда говорят о твоем сыне. Как это важно! Я несколько раз выходил на сцену с моим сыном, какое это волнение, какое счастье видеть, как твой сын продолжает тебя. В отличие от этого существа», — указал на Нагиева Верник.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Нервы Нагиева не выдержали. Сначала он намекал, что пора бы шоумену остановиться, а потом залез на стол жюри в знак протеста. Звезды начали имитировать драку, в шутку Верник приложился к коллеге кулаком.

«Или он, или я!» — крикнул он.

Позже Нагиев также эмоционально отреагировал на речь Верника, посвященный выступлению певицы Варвары с сыном. Драки избежать удалось, но напряжение между звездами было заметно всю передачу.

Ранее писал 5-tv.ru, что радиоведущая Анна Довлатова рассказала о романе с Дмитрием Нагиевым в молодости.