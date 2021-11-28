«Пока жива, буду помнить»: пронзительные слова Пугачевой о Градском растрогали звезд

Фото: www.globallookpress / Evguenii Matveev

Со смертью легендарного музыканта ушла целая эпоха в истории отечественной эстрады. Примадонна посвятила маэстро пост, который тронул Кристину Орбакайте, Наташу Королеву и Дарью Поверенову.

Коллеги и друзья глубоко скорбят о смерти народного артиста России Александра Градского. Певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instgram трогательный пост в память о легендарном музыканте и коллеге по сцене. Пронзительные слова певицы в адрес ушедшего композитора до слез растрогали поклонников и звезд.

«Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай Александр. Пока жива, буду помнить тебя», — написала Примадонна.

Певица и композитор были ровесниками, оба — представители одного поколения отечественных артистов, чье творчество стало эталоном, образцом настоящего профессионализма в искусстве.

Instagram @alla_orfey

Мимо пронзительных слов не смогли пройти звезды российского шоубизнеса. Так, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте прокомментировала пост матери эмодзи с разбитым сердечком. Певица Наташа Королева оставила множество эмодзи с ладонями, сжатыми в молитвенном жесте. Растроганная актриса Дарья Поверенова отреагировала словами.

«Светлая память», — написала она.

Соболезнования оставили и другие подписчики Примадонны.

«Душа плачет. Как жаль»;

«Светлая память талантливому человеку»;

«Уходящая эпоха так была богата талантами! Уходят бриллианты», — с горечью констатировали подписчики.

Знаменитый композитор, певец и поэт Александр Градский скончался сегодня, 28 ноября. Последние дни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти легендарного артиста не удалось. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

На счету Александра Градского звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос», он являлся художественным руководителем театра «Градский Холл». В память о легендарном мэтре сегодня к зданию театра поклонники весь день несут траурные букеты, которые возлагают у ограды здания.

Градский — автор более чем 200 песен, на многие из которых написал на собственные стихи. Выпустил несколько десятков альбомов. Среди самых известных и любимых россиянами — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». Написал музыку к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Полина Гагарина рассказала об абсолютном перфекционизме Градского в музыке.