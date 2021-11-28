Миро оценила шансы на наследство молодой вдовы Градского: «Как ей теперь жить?»

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Четвертая фактическая супруга мэтра Марина Коташенко подарила знаменитому мужу 18 лет любви, вдохновения и двоих прекрасных сыновей.

Последние 18 лет возлюбленной и музой народного артиста России Александра Градского была супруга Марина Коташенко. В этих отношениях, которые многие не понимали, признанный мэтр был счастлив и не раз признавался, что избранница помогает сохранять ему любовь к жизни.

Белокурая красавица подарила артисту не только лучшие годы своей жизни, но и прекрасных сыновей — Александра и Ивана. Также у музыканта есть двое детей от третьего брака с Ольгой Фартышевой — сын Даниил и дочь Мария.

По словам звездного блогера Лены Миро, после смерти музыканта, его четвертая фактическая супруга может не получить наследство.

«Марине нет сорока, почти половину этих лет она прожила с Градским. И вот, отметив свое 37-летие четыре дня назад, теперь овдовела. Казалось бы, и так горе. А как же теперь дальше жить? У Градского четверо детей. Им наследство положено. А что говорит закон о гражданском сожительстве? Да ничего и не говорит: нет штампа, нет и наследства», — высказалась Миро в своем «Живом Журнале».

Стоит отметить, что рассуждения светского критика справедливы только в том случае, если композитор не оставил завещание, однако об этом пока ничего не известно.

Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации московской больницы. У знаменитости произошел инфаркт головного мозга. В последнее время он нередко чувствовал себя плохо.

Об этом рассказала съемочная группа шоу «Голос». Коллеги добавили, что Градскому приходилось даже ставить капельницы. Однако всю команду оставляли в полнейшем неведении — никто не знал, что происходит со знаменитостью.

На счету Александра Градского звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» он являлся художественным руководителем театра «Градский Холл».

Ранее 5-tv.ru рассказал о главных женщинах в жизни Александра Градского.