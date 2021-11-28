Ничто не проходит бесследно: жизнь и смерть Александра Градского

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Выдающийся композитор, поэт-песенник скончался в ночь на 28 ноября. Все произошло так быстро, что близкие до сих пор не верят в трагедию.

На 73-м году жизни скончался народный артист России, певец и композитор, поэт-песенник Александр Градский. Предположительно, причиной смерти шоумена могли стать тяжелые последствия инсульта. За его жизнь последние 12 часов отчаянно боролись медики. К несчастью, их усилия оказались тщетны.

5-tv.ru вспоминает, какой была судьба знаменитого артиста, какие радости и печали он пережил и кто дарил ему любовь в последние годы.

«Я много лет потратил на то, чтобы люди поняли, что на самом деле я к ним испытываю. Может быть, они, поняв это сейчас, начинают мне как-то это возвращать. Спасибо им большое за это. Значит, я все правильно делал», — Александр Градский.

Настоящий профессионал

Народный артист России родился в городе Копейске Челябинской области 3 ноября 1949 года. Его отец — Борис Абрамович — был инженером-механиком, а мама — Тамара Павловна — выпускницей ГИТИСа. Именно она воспитала из отпрыска будущего гения, именно она после переезда в Москву отвела наследника в музыкальную школу и привила глубокую любовь к музыке и искусству в целом.

Когда Градскому было 14 лет, родительница скоропостижно скончалась. В память о маме будущий музыкант взял ее фамилию. До трагедии Александр по папе был Фрадкин. Осиротевший юноша скитался по родственникам. Он жил то с отцом, то с бабушкой Марией Ивановной в Московской области. Времена были нелегкие, однако в отличие от сверстников будущий артист вовремя «взялся за ум» и нацелился на поступление в Академию музыки имени Гнесиных. По окончании вуза в 1974 году начался его большой путь к славе.

РИА Новости

Молодой профессионал не знал отбоя от работы. Он одним из первых в стране пробовал русскоязычные тексты в роке. Первой «пробой» была группа Градского «Скоморохи», для которой он лично писал все треки. Артист фонтанировал проектами: гастроли были одни за другими. Даже отдыхать не удавалось! Но Александра Борисовича такой темп жизни абсолютно устраивал.

Первые большие победы — в 1971 году на Всесоюзном фестивале «Серебряные струны». Градский со «Скоморохами» меньше чем за полчаса выступления получили шесть призов из восьми возможных. Радости не было предела!

Александр Борисович примерно в то же время создал шедевральные песни «Как молоды мы были» и «Как прекрасен этот мир». Он успел поработать над созданием музыкальных треков ко многим знаменитым кинокартинам. Например, написал «Романс о влюбленных» к фильму Андрея Кончаловского. За эту композицию Градского признали «Звездой года». Всего на счету гения — едва ли не сотня полных метров, мультфильмов, документальных картин, к которым было написано музыкальное сопровождение.

РИА Новости

Мало того, Александр Градский успел проявить себя как фундаменталист: написал композиции к рок-операм «Муха-Цокотуха» и «Стадион». В 70-е артист выпускал пластинки, трудился преподавателем в ГИТИСе и Гнесинке, работал над балетами «Распутин», «Еврейская баллада», «Человек». С 90-х начал выступать за границей. С 2000-х — активно сниматься в кино и ТВ-шоу.

Вклад в Александра Борисовича в развитие сферы культуры сложно переоценить. За большие успехи гения наградили званием Заслуженного деятеля искусств РФ, Народного артиста РФ, Народного артиста Приднестровской Молдавской Республики, также он стал лауреатом Государственной премии России и получил Премию Владимира Высоцкого.

Ни на гонорары, ни на активную творческую и гастрольную судьбу Градский никогда не жаловался. Он знал, что музыка — его призвание, отмечает «24СМИ».

Личная жизнь

Карьера Градского складывалась очень удачно, чего не скажешь о личной жизни. В официальном браке музыкант состоял трижды, но ни одна из законных жен не смогла сделать гения счастливым. А вот последняя пассия...

«Молодежным поступком» всегда считал свой первый союз Александр Борисович. Девушка по имени Наталья прожила с артистом очень недолго — в 1976 году он ушел от нее к актрисе Анастасии Вертинской. Но и во второй раз не повезло: после четырех лет брака супруги расстались. С третьей супругой Ольгой Градский прожил почти 23 года, родил двоих детей — дочь Марию и сына Даниила, но отношения все равно не удалось сохранить.

На момент разрыва с Ольгой Александру Борисовичу было уже больше 50 лет. Он не слишком расстраивался из-за неудач на личном фронте, но втайне надеялся найти свою любовь. К счастью, так и случилось: с 2003 года знаменитый певец начал встречаться с молодой актрисой Мариной Коташенко. Многие говорили про них: «Не срастется». Но… срослось: у влюбленных родились двое наследников — Иван и Александр, за что гений безмерно был благодарен своей музе.

ТАСС / Машков Юрий

Незадолго до трагедии…

Последние годы семейство проживало в подмосковном поселке Новоглаголево. Александр Борисович преподавал вокал, участвовал в съемках шоу, писал музыку. Кажется, беды ничто не предвещало, ведь только 3 ноября гений отметил очередной день рождения…

«Спасибо всем вам за теплые слова, поздравления. 72 — далеко не предел. Двигаюсь вперед, многое еще нужно сделать, написать и исполнить. Нахожусь в непрерывном поиске. Кстати, читаю каждое ваше пожелание: тронут», — обращался к фанатам через соцсети Градский.

К сожалению, 27 ноября кумиру миллионов резко стало плохо. Комментировать случившееся не мог даже сын музыканта Даниил. Молодой мужчина находился в шоке. Он, как и все близкие, до последнего надеялся на выздоровление папы. Но чуда в этот раз не произошло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Дима Билан впал в депрессию, узнав о госпитализации Александра Градского. Артист фактически предсказал смерть коллеги.