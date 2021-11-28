🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Деве благоволит свершению серьезных дел. Не предавайте мечту — начните двигаться к ней навстречу сегодня.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 ноября, на убывающей Луне людям свойственна слабость и лень. Однако если отложить важные дела на завтра, вскоре можно серьезно поплатиться. Используйте день по максимуму. В том числе для подведения итогов серьезных проектов. Не забывайте про близких и родных.

♈ Овен

Овен, в последнее время вы отказываетесь от конструктивизма, и это вам очень вредит. Если 28 ноября не разберетесь с основными проблемами — они заставят вас переживать и в 2022 году. Нужно ли это? Старайтесь быть продуктивным. И, пожалуйста, не отказывайтесь от задуманного. Даже если кто-то захочет поиграть на ваших нервах.

Космический совет: действуйте решительно в любых ситуациях.

♉ Телец

Телец, вы находитесь в «романтической» стадии. Это значит, что воскресным днем и вечером не исключены любовные приключения. Не смейте отказывать себе в желании побыть с любимым человеком, уделите ему как можно больше времени. Поверьте, это очень оценят. Ну а если второй половинки нет — самое время ее отыскать!

Космический совет: окунитесь в пучину страсти.

♊ Близнецы

Близнецы, 28 ноября для вас — напряженный день. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, а также неприятности на службе. Не исключены домашние ссоры из-за «бытовухи». Тем не менее вы должны помнить главное правило: ни в коем случае не становиться зачинщиком конфликта. В противном случае рискуете сильно пострадать, в том числе финансово.

Космический совет: не встревайте в конфликты.

♋ Рак

Рак, по какой-то неизвестной причине вы вдруг начали сторониться людей. Неприязнь вызывают даже некоторые друзья и товарищи. Вероятно, вы спишете все на «ковидный» кризис и банальную усталость. Но по факту проблема в другом. К сожалению, порой вы не можете простить старые обиды. Груз гнетет вас, заставляя невольно прятаться в «камни». Будьте благоразумны: разберитесь со своими кошмарами.

Космический совет: научитесь извиняться и прощать.

♌ Лев

Лев, вы — сложная натура, и это надо признать. Прежде всего, вам самому. Из-за врожденной горделивости вы страдаете чаще остальных. Дело в том, что некоторые проблемы и кризисы разрешить единолично не представляется возможным. Это настоящий квест, где ключ к разгадке тайны можно найти только через социальное взаимодействие. Подумайте об этом.

Космический совет: доверьтесь близкому человеку.

♍ Дева

Дева, 28 ноября — опасный день: вам могут повстречаться недруги. Сегодня стоит быть максимально осторожным с информацией: тщательно фильтруйте все, что видите и слышите. Вам нельзя полагаться на мнение окружающих. Более того: нельзя сотрудничать с родными и близкими. Риск оказаться втянутым в проблемную ситуацию очень велик: смотрите в оба.

Космический совет: берегите секреты от окружающих.

♎ Весы

Весы, нет ничего важнее душевного спокойствия. Особенно, если речь идет о выходном дне, когда вы вдруг решили заняться серьезными делами. Звезды предостерегают: оставьте все до понедельника. И нервы сбережете, и здоровье. 28 ноября идеально подходит для релакса: сходите на массаж или в бассейн. Что вам больше нравится?

Космический совет: позвольте себе немного расслабиться.

♏ Скорпион

Скорпион, прекрасный воскресный день посвятите заботам по дому. Как говорится: «Работа не волк — в лес не убежит». Возможно, кому-то из близких сейчас очень нужно ваше участие. Будьте внимательны к проблемам окружающих. За добро воздастся втройне. Уж это Вселенная гарантирует.

Космический совет: позаботьтесь о любимых и родных.

♐ Стрелец

Стрелец, все ваши проблемы — от боязни раскрыть правду. Причем она не так важна для близких, друзей и коллег по работе, как лично для вас. Жить, надев розовые очки, долго не получится. Их обязательно кто-нибудь разобьет или растопчет. Помните: гораздо выгоднее быть реалистом. А практичным реалистом — еще лучше.

Космический совет: не лгите себе — будет хуже.

♑ Козерог

Козерог, вы от рождения консервативная личность. Кажется, с этим пора завязывать. 28 ноября отвлекитесь от рутинных дел и позвольте себе заняться тем, чем хотите по-настоящему. Вы обязаны привносить в жизнь нечто прекрасное и романтичное. Иначе какой прок от всего остального: когда же радоваться и наслаждаться счастьем?

Космический совет: найдите время для творчества.

♒ Водолей

Водолей, 28 ноября для вас — непростой день. Окружающие будут донимать бесконечными вопросами и просить решить проблемы. Однако не стоит воспринимать это как очередное жизненное испытание. На самом деле это — проверка от Вселенной. Насколько вы добры, честны и щедры?

Космический совет: будьте проще — к вам потянутся.

♊ Рыбы

Рыбы, вы, несомненно, очень сильная личность. Вот только не видите, как от этого страдают близкие люди. Вернее, не хотите видеть. 28 ноября — идеальный день для того, чтобы научиться проникаться окружающими и совершать благие поступки. Поверьте, эмпатия не сделает вас слабее. Напротив, многие еще скажут «большое спасибо»!

Космический совет: не убивайте людей своим авторитетом.

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