🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня Луна в знаке Девы призывает представителей всех знаков зодиака к кропотливой работе и осмыслению прошлых ошибок.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 ноября, Луна находится в знаке Девы. Это значит, что успех ждет те знаки зодиака, которые смогут собрать волю в кулак и посвятить время кропотливой работе и решению старых проблем.

♈ Овен

Овны, безусловно, последние несколько месяцев стали прорывными для вас в плане карьеры. Однако расслабляться не стоит. Вы слишком запустили себя и перестали уделять достаточное время тому, что приносит доход. Составьте план дел, которые нужно успеть выполнить до Нового года, и четко следуйте ему.

Космический совет: соберитесь и продолжайте работать над собой.

♉ Телец

Тельцы, если вы думаете, что ваша уступчивость поможет сохранить отношения, вы глубоко заблуждаетесь. Людей привлекает в вас именно сила характера и умение настоять на своем. Не отказывайтесь от своих принципов, проверенных годами.

Космический совет: не стоит проявлять мягкость.

♊ Близнецы

Близнецы, в вашей голове много идей, которые почему-то до сих пор не нашли воплощения в жизни. Вместо того, чтобы заниматься действительно прогрессивными и прибыльными вещами, вы тратите время впустую. Постарайтесь по-новому расставить приоритеты и попробовать то, о чем давно мечтали.

Космический совет: не бойтесь начинать что-то новое.

♋ Рак

Раки, чтобы осуществить свои мечты, вам нужно лишь в них поверить. Складывается ощущение, что вы живете в волшебной скорлупе, которая ограждает вас от внешнего мира и делает все вокруг далеким и непостижимым. Пора изменить стиль жизни и взглянуть страху в глаза.

Космический совет: поверьте в себя и свое дело.

♌ Лев

Львы, когда мир вокруг начинает рушиться, спасает только одно — близкие люди. Так почему же вы не протягиваете руку помощи родным, не звоните им, не пишете, не поздравляете с праздниками? Они нуждаются в вас как никогда.

Космический совет: проведите время с близкими.

♍ Дева

Девы, противоречия в жизни — это нормально. Не всегда все идет, как по маслу и в соответствии с нашими ожиданиями. Бывает, что приходится отказаться от прежних убеждений, но это происходит не просто так. Вы растете, меняетесь и вместе с этим меняются ваши мысли.

Космический совет: примите себя таким, какой вы есть.

♎ Весы

Весы, не все то золото, что блестит. И если сначала человек вам показался добрым и отзывчивым, это вовсе не значит, что первое впечатление окажется верным. Не стоит так сильно доверять людям. Кто знает, а может быть, «троянского коня» вам подложит именно тот, в ком вы были больше всего уверены?

Космический совет: доверяй, но проверяй.

♏ Скорпион

Скорпионы, постарайтесь отключиться от всех проблем, которые вам мешают спокойно жить. Вокруг вас столько добрых и искренних людей, которые рады находиться рядом. Обратите на них внимание. И ответьте любовью на любовь.

Космический совет: дарите тепло тем, кто дарит его вам.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня эмоции будут одолевать вас. Это день неуемных аппетитов, драк, авантюр. Злобность и агрессия будут подталкивать вас на необдуманные поступки, о которых впоследствии придется жалеть. Не теряйте голову. Действуйте вдумчиво, и тогда Вселенная вас вознаградит.

Космический совет: сегодня нужно положиться на разум.

♑ Козерог

Козероги, никогда не сдавайтесь. Даже если кажется, что впереди потух свет, а внутри погас огонечек, найдите силы двигаться вперед. До нового года вам удастся реализовать все задуманное, и вы сможете встретить праздник там, где мечтали, с теми, кто вам дорог.

Космический совет: соберите волю в кулак.

♒ Водолей

Водолеи, пришло время разобраться со своими амурными делами. Любить — это прежде всего, идти на уступки. Если вы не готовы к этому, то правда ли вам настолько дорог человек, с которым вы вместе? Может быть, вы ошиблись и стоит разойтись, пока не поздно?

Космический совет: расставьте все точки над «i» со своим партнером.

♊ Рыбы

Рыбы, удивительно, но когда человек оказывается на дне, у него откуда ни возьмись берутся силы подняться. Но разве стоит до этого доводить? Может быть, лучше выкарабкаться из «ямы», пока вы еще не слишком глубоко? Если это очень тяжело, обратиться к близким или психологу.

Космический совет: возьмите себя в руки.

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