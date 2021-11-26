Держись, кошелек! ТОП-3 знаков зодиака-транжир, которых затянет «Черная пятница»

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Одни слывут скрягами, считая каждую копейку, другие транжирят. Как уберечь свой и семейный бюджет от лишних трат в Черную пятницу и дни распродаж в зависимости от знака зодиака, расскажут звезды.

Каждый из нас склонен по-разному относиться к деньгам: одни слывут скрягами, считая каждую копейку, другие — тратят направо и налево, полагая, как Буратино, что деньги растут на деревьях.

За месяц до Нового года магазины начинают наперебой завлекать скидками, и некоторые так и норовят побаловать себя новыми, порой ненужными покупками, не в силах противостоять натиску продавцов и собственным желаниям, словно это их последний день на Земле. Почему мы поступаем и как уберечь свой и семейный бюджет от лишних трат в Черную пятницу и дни распродаж в зависимости от знака зодиака, расскажут звезды.

Итак, какие знаки зодиака астрологи считают наиболее расточительными.

Овен

Отложить на пенсию, положить деньги на счет под проценты или в принципе планировать бюджет? Нет и еще раз нет! Это совсем не про них.

Овны по жизни склонны совершать импульсивные поступки, такая же линия поведения распространяется и на их отношение к тратам. Они просто выключают голову, если перед ними маячат скидки и бонусы.

Ведь если они воспылали к чему-либо, то подавай им это здесь и сейчас, и обычно Овны заполучают вожделенное.

Лев

Львы по праву занимают особое место в рейтинге транжир. Они обожают шопинги, а также склонны приобретать подарки любимым и дорогим для них людям. Увидев, по их мнению, идеальный подарок, они не станут ждать наступления дня рождения и приобретут его заранее.

Ну и конечно, как Лев может забыть о себе любимом? Не дождетесь! Звезды наделили их любовью к роскоши и расточительству. Такой праздный образ жизни давно довел бы их до нищеты, но, к счастью, Львы неплохо зарабатывают.

Стрелец

Деньги — не главное в жизни Стрельца: они не прочь обладать ими, но и экономить не собираются. Этот огненный знак тратит средства до тех пор, пока они не закончатся, а затем пополняет запасы.

Стрельцы, не задумываясь о завтрашнем дне, тратятся на обожаемые ими путешествия, роскошны отели и изысканные блюда. Для них важен не сам факт покупки, а тот опыт и новизна, которую они несут. Наметанный глаз Стрельца обычно падает на красивые вещи, которые он тут же заполучает!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака притягивают деньги и как не стать жертвой мошенников в «Черную пятницу».