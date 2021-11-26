Нумерология вашей удачи: как определить цветок-талисман по дате рождения

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Знания астрологов и экспертов по числам помогут выбрать растение, которое принесет гармонию и счастье в ваш дом.

Растения обладают удивительной силой, они не только радуют глаз, но и лечат душу. По крайней мере в этом абсолютно уверены эксперты в области тонких материй — астрологи, нумерологи и последователи разных древних учений. Считается, что подходящий человеку цветок, горшечный или срезанный в вазе, может повлиять на его судьбу, сгладить домашние конфликты и разногласия, принести удачу и гармонию в отношения.

Определить, какое растение является вашим талисманом, несложно. Нумерология предлагает для этого разбить свою дату рождения на цифры и сложить их. Если получилось двусоставное — сложить еще раз. Получившееся число и подскажет, какого зеленого друга не хватает в вашем доме.

Итак, если день рождения, к примеру 25 декабря 1988 года, то расчет будет выглядеть так: 2+5+1+2+1+9+8+8=36. Далее новое сложение: 3+6=9. Ниже представлены растения, соответствующие каждому числу рождения. Если они появятся в вашем доме, пишет Rsute.ru, то непременно станут оберегать от бед.

Число 1. Роза. Если вы появились на свет с цифрой один, то и сами немного похожи на розу — так же порой можете ранить окружающих своими шипами, но не всех, а по большей части недоброжелателей. Но именно роза поможет вам найти любовь, испытать искренние и светлые, а главное взаимные чувства.

Число 2. Календула. По-другому это нежное, но при этом яркое и энергетически сильное растеньице называют ноготком. Сила цветка очень велика, не зря оно становится основой многих лекарственных и косметических средств. Календула поможет «двойкам» в борьбе с хроническими и сезонными болезнями.

Число 3. Ирис. Тройка в нумерологии является символом коммуникации, взаимодействия. Но и с этой цифрой в дате рождения человек по ряду обстоятельств может испытывать сложности в общении с близкими, коллегами, даже родными. Стеснительные и зажатые, они не могут точно выразить своих чувств и желаний, отчего нередко страдают. Ирис придаст уверенности в себе, излечит страх перед незнакомцами, перед осуждением и поддержит в обучении ораторскому мастерству.

Число 4. Ландыш. Звенящая красота ландыша поистине чудотворна, но все же в доме держать его не всегда безопасно. Эти цветы токсичны, а их ягоды ядовиты. Чтобы избежать неприятностей, принеся в дом ландыш и поставив в вазу, тщательно вымойте руки и позже не прикасайтесь к нему. Тогда он выполнит свое предназначение и станет символом счастливой жизни, полной приятных сюрпризов и удачи. Ландыш обезоружит врагов, раскроет харизму. Можно использовать не растение, а туалетную воду.

Число 5. Цветок жасмина. Экзотический и при этом очень нежный. «Пятеркам», особенно творческим личностям, он подарит вдохновение, пробудит воображение, разовьет фантазию. Он усмирит чересчур капризных, а также добавит огонька в личную жизнь: усилит страсть и сексуальность, настроит на романтический лад.

Число 6. Тюльпан. Этот лаконичный и изысканный цветок может растопить сердце даже самого черствого человека. Выращивайте или приносите в дом букеты, тогда вскоре почувствуете, как на сердце становится легче, насколько проще мириться с несправедливостью и обидами. Тюльпан возвращает уверенность в себе и помогает наладить отношения между родственниками.

Число 7. Орхидея. Королева цветов очень щедра к тем, кто о ней заботится. Человеку, рожденному с цифрой 7 она дарует гармонию и процветание. Орхидеи любого сорта поспособствует успокоению нервной системы, преодолению гнева, разрешению конфликтов. Растение помогает обходить неприятности, поддерживает духовный рост и благосостояние.

Число 8. Хризантема. Простой, но изысканный цветок, который многим приходится по душе. И в доме, и в рабочем пространстве он создаст атмосферу успеха и снимет напряжение. Помогает преодолеть меланхолию и придает сил в решении бытовых и профессиональных задач, укрепляет физическое здоровье.

Число 9. Цикламены. Будто сделанные из белого или цветного воска необычные цветы-бабочки, которые будто бы вот-вот упорхнут с зеленых листов. Очень красивые, к тому же настоящие талисманы. Они помогают защититься от дурного влияния, сглаза и порчи, дарят неуверенным людям смелость и решительность. Цикламен также пробуждает интуицию и может даже наградить даром предвидения.

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