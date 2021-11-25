Внучка Светланы Немоляевой покорила сердце Бориса Корчевникова

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Телеведущий пришел в восторг от красоты родственницы знаменитости и даже намекнул, что будет искать встречи с ней.

Борис Корчевников — один из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса, актер, телеведущий и продюсер — сам хотел бы завести семью — но, по его собственному признанию, что-то не складывается. Однако личная жизнь мужчины, по мнению dni.ru, скоро может заиграть новыми красками — Корчевникову понравилась одна девушка.

Гостьей его шоу стала актриса Светлана Немоляева — она показала ему фотографии своей внучки Полины. Телеведущий не смог сдержать эмоций.

«Она такая красавица! Так на папу похожа и на дедушку. Господи, боже мой. Она с женихом вас познакомила?» — стал допытываться восхищенный Корчевников.

РИА Новости / Владимир Федоренко

Немоляева не была готова к такому напору со стороны Корчевникова, и от вопроса уклонилась, объяснив, что не хочет распространяться о личной жизни внучки.

Но ведущего было не остановить — узнав, что они с Полиной почти соседи, он даже собрался ее караулить.

«А когда Полина выходит из дома? Я там, может, прогуливаться буду. В магазин пойду», — намекнул Корчевников.

Такой пыл телеведущего понятен — в своем шоу он часто обсуждает с гостями их личную жизнь, тогда как своя собственная переведена в «спящий режим». Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как он обсуждал с Наталией Аринбасаровой, ее отношения с режиссером Андреем Кончаловским.