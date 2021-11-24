Метастазы повсюду: врач об опасности предполагаемого диагноза Елизаветы II

Фото, видео: ТАСС / Jacob King; 5-tv.ru

Слухи об онкологическом заболевании у британского монарха опровергают члены королевской семьи.

Долгое время публика с тревогой следит за состоянием здоровья королевы Елизаветы II. Не так давно приближенный к королевской семье источник сообщил о том, что ее величеству поставили страшный диагноз. По его словам, у монаршей особы некоторое время назад диагностировали лейкемию.

Это смертельное онкологическое заболевание, известное так же как лейкоз, изначально возникает в костном мозге, которые отвечает за выработку клеток крови. Продолжительность жизни таких пациентов сильно отличается, в зависимости от ряда факторов.

О том, что может способствовать ремиссии (период течения хронической болезни, который характеризуется значительным ослаблением или исчезновением ее симптомов — Прим.ред.), а также чем чревато ухудшение состояния больных лейкозом 5-tv.ru рассказал невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.

«Прогрессирование этого заболевания сказывается на всех органах и системах. Фактически идет воздействие на легкие, могут откладываться метастазы в почках, селезенке, то есть повсюду», — отметил специалист.

По словам врача, одним из симптомов, которые проявляются при развитии этого заболевания является проявление синяков на коже. Это тревожный симптом, к слову, многие заметили во время недавнего появления монаршей особы на публике.

Стоит отметить, что во время встречи королевы с начальником штаба британских вооруженных сил Ника Картера, Елизавета II протянула ему руку для приветствия и тогда все увидели, что кисти рук ее величества совершенно синие.

«Дело в том, что продолжительность жизни люди с этим диагнозом очень разная. Она зависит в основном от того, каким видом лейкоза, а их очень много, страдает человек», — рассказал доктор.

Он также отметил, к серьезному ухудшению состояния больного может привести сильный стресс или психологическое потрясение.

«Таким стрессом у королевы Елизаветы была смерть ее мужа (принц Филипп скончался 9 апреля этого года в возрасте 99 лет — Прим.ред.). Я думаю, что ее организм и та терапия, которая оказывается в данный момент, позволит улучшить и стабилизировать ее состояние», — считает эксперт.

Ранее издание National Enquirer со ссылкой на анонимный источник сообщило, что плохое самочувствие ее величества связано с лейкемией — онкологическим заболеванием крови. По словам инсайдера, тяжелое заболевание у Елизаветы II выявили некоторое время назад, она успешно лечилась, однако в последнее время терапия не имеет положительного эффекта.

Однако принц Чарльз слухи о смертельном заболевании 95-летнего британского монарха опровергает. По его словам, с королевой все в порядке, и она чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Елизавета II посетила крещение правнуков, несмотря на пережитую травму.