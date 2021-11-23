Ела на помойке и умерла в окружении крыс: трагическая судьба актрисы Тамары Носовой

Фото: ТАСС / Ситников Николай

Звезда «Свадьбы в Малиновке» закончила жизнь в голодном прозябании.

Судьбу звезды советского кино Тамары Носовой не назовешь счастливой. В молодости она засветилась в популярнейших кинолентах: «Королевство кривых зеркал» и «Свадьба в Малиновке». Ее называли гением комедийного жанра. Однако последние дни актрисы омрачились болезнью — и чудовищной нищетой. В поисках еды пожилая артистка «промышляла» по помойкам, пишет сайт KP.RU.

Голодное прозябание

Носова тщательно скрывала от журналистов факты своей биографии, а под конец жизни вовсе стала затворницей. Она запустила свою квартиру настолько, что в полы въелась грязь, по углам бегали тараканы. Актриса жила на пенсию, но денег тотально не хватало ни на что: ни на еду, ни на оплату «коммуналки». Бедственное положение заставило артистку искать пропитания в столовой для бездомных и малоимущих, а когда не получала там помощи — искала пропитания в мусорных баках.

Детский дом и учеба с Мордюковой

Актриса — уроженка Москвы. Когда девочке едва исполнилось три года, ее мама умерла. Отец, недолго думая, решил сдать ребенка в детский дом. Позднее ее удочерила другая семья. С родным отцам в следующий раз артистка встретится, когда ей будет за 30.

Театральное образование Носова получала во ВГИКе — на одном курсе с ней учились Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов, Ия Савинова. Впервые она появилась на экране в 1940-х годах в легендарной «Молодой гвардии». Позднее она станет востребованной актрисой и появится в культовых картинах «Карнавальная ночь», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Тайна «Черных дроздов» и других.

Любимые мужчины Тамары Носовой

Любовь в жизни Носовой была не менее трагичной. Замужем она была однажды — за дипломатом Олегом Малининым. Супругу не нравилось, что жена снимается в кино и увез ее в Австрию. Позднее она жила с актером Юрием Боголюбовым, женатым писателем Виталием Губаревым, режиссером Николаем Засеевым. Ни с одним из мужчин Носова не смогла завести детей. Была дважды беременна. Но ей не было предначертано стать матерью — оба раза кинозвезда пережила выкидыш.

Смерть в одиночестве

Тамара Носова умерла в марте 2007 года. Незадолго до кончины у нее случился инсульт. Актриса жила в одиночестве, поэтому сразу сообщить о ее состоянии в скорую было некому. Милиции пришлось ломать дверь — они обнаружили знаменитую актрису лежащей на полу. Вокруг бегали крысы и насекомые. Прах артистки захоронили в колумбарии Ваганьковского кладбища через полгода после ее смерти.

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