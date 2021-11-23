Мужчины-кровопийцы: как определить по знаку зодиака, с кем лучше не связываться

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Мужчины далеко не ангелы, но от кого из них стоит ожидать большего коварства? — Вам в помощь гороскоп самых опасных мужчин на планете.

Мужчины далеко не ангелы, но от кого из них стоит ожидать большего коварства? — Вам в помощь — гороскоп самых опасных мужчин, своим характером напоминающих кровопийц, готовых высосать из вас все соки и кровь.

Овен

Если твой возлюбленный — Овен, запасись успокоительным. Невероятное баранье упрямство и эгоистичность, приправленные детской непосредственностью, способны довести до белого каления любого. Любит спорить — хлебом не корми, даже если подозревает, что правда не на его стороне. Случается, бывают агрессивны или просто не в настроении, и тогда лучше его не злить. Плюс кровопийца — как вспыхивает, так же моментально и успокаивается.

Телец

Телец излучает довольство собственной персоной, даже если нет особого повода для гордости. Присущее ему невероятное упрямство Телец подает как признак настоящего мужчины, скупость — за разумную экономию, а пессимистичный настрой — адекватное восприятие мира. Такие качества потребуют от вас смирения и немало терпения.

Близнецы

Один из самых подвижных знаков зодиака, с которым не соскучишься, но есть риск не выдержать столь интенсивного темпа жизни. Они постоянно норовят общаться со всеми вокруг, очаровывая и противоположный пол, при этом находясь рядом со своей возлюбленной. Строить с ними будущее — гиблое дело, только если ты сама не относишься к Близнецам.

Рак

Занудливый и вечно ноющий — не самый лучший вариант партнерских отношений. Если сумеешь соответствовать всем его требованиям и при этом будешь похожа на его мать, то он в итоге на тебе женится. Однако помни, что, вступив в брак с Раком, ты загубишь свою молодость, но обретешь комфортную старость: Рак обожает уют семейного очага. Увы, стоит запастись чрезвычайным терпением, иначе он может свести в могилу своими постоянными придирками, как правильно мыть окна, кормить ребенка или жарить картошку.

Лев

В отношениях Лев склонен доминировать, считая себя центром вселенной. Высокомерие и склонность к транжирству, стремление к красивой жизни и неравнодушие к красавицам — это то, что ожидает вас в союзе с царственным Львом. Приправьте этот винегрет ревностью, вспыльчивостью и обидами — и вы получите портрет вашего вампира. Любящий сам поревновать, будет бурно негодовать, если кто-то посчитает его своей собственностью.

Дева

Педантичность этого знака отпугнет любого человека, возведенная в степень безумия, она отразится в бесконечных мелочных придирках и нотациях. Деве будет искать вредный холестерин в обычном блюде и соринку в глазу. Отрицательные черты, способные вывести кого угодно — слабое выражение эмоций и лень, которые он не хочет признавать. Чтобы стать его половинкой, придется изменить его настороженность к любовным отношениям.

Весы

Мнительность, скрытность, мелочность и раздражительность –такой набор мало кому придется по вкусу. Если вывести их из равновесия, они могут сорвать злость на первом встречном. Склонны сами придумывать себе проблемы, чтобы впоследствии было чем заняться. При большом количестве много друзей на самом деле мало кому доверяют.

Скорпион

Со Скорпионом построить отношения не каждый сможет. Злопамятство и придирчивость не добавляют этому знаку зодиака привлекательности. Хорошенько подумайте, прежде чем вступать с ним в отношения: тяжелый мрачный взгляд заставит вас крутиться как уж на сковороде, а его ревность сведет вас с ума.

Стрелец

Правдив до безумия, не терпит лжи от других. Если поймал на этом — держись подальше от его гнева. Ревность Стрельца не знает границ, однако он сам не прочь приударить за другими. Спасает брак только его отличное чувство юмора.

Козерог

С Козерогом-занудой можно заскучать, особенно если не удастся победить его известное упрямство. Ненавидит шум и веселье на вечеринках и редко становится душой общества. Козерог уверен, что знает о жизни все, поэтому может долго и упорно учить тебя жить, в том числе, как правильно распоряжаться финансами. Такое любого может довести до отчаяния.

Водолей

Водолеи — мечтатели, замышляющие грандиозные вещи, но обычно у него достаточно ресурсов, чтобы приступить к реализации своих идей. Может пообещать с три короба, но не стоит обольщаться на его сладкие речи и поручать ему серьезные дела. Придется полагаться на себя любимую. В случае неудач не чурается питаться энергетикой возлюбленного.

Рыбы

Нежная, возвышенная душа Рыб не создана для прохождения океана семейных страстей. Их нерешительность, чрезвычайная чувствительность и несамостоятельность не делают их привлекательными для того, чтобы остановить на них свой выбор при поиске спутника жизни. За ними вы не будете чувствовать себя как за каменной стеной, поэтому бегите от них подальше или готовьтесь стать ему мамочкой.

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