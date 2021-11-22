Запомни меня молодым: знаменитости, жизнь которых забрал COVID-19

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Коронавирус опасен не только для старшего поколения, но и для всех остальных возрастных категорий. 5-tv.ru предлагает вспомнить о тех молодых знаменитостях, чья жизнь оборвалась из-за COVID-19.

Коронавирус не щадит никого. Еще свежа в памяти гибель от этой болезни актера Михаила Зубова. Его жизнь оборвалась на 42-м году жизни и повергла в шок всех его поклонников. Артист целых 13 дней мужественно боролся с заболеванием, однако медицина не смогла спасти перспективного молодого актера. Именно по этой причине 5-tv.ru предлагает вспомнить тех, чью жизнь пандемия оборвала в самый разгар профессиональной карьеры.

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Ник Кордеро (умер в 41 год), актер

Перспективный актер отметился ролями в таких популярных сериалах, как «Лилехамер» и «Голубая кровь». Также в его арсенале есть роль в российском проекте «Реальные пацаны». В конце марта этого года знаменитость госпитализировали из-за осложнений здоровья, связанных с затруднением работы дыхательной системы. Тест на коронавирус оказался положительным и через две недели у актера начались осложнения. Из-за этого он попал в реанимацию, но врачи не смогли спасти артиста.

ТАСС/ JASON SZENES

Ли Вэньлян (умер в 33 года), врач

Ли Вэньлян работал офтальмологом в Ухане и именно этот человек первым обнаружил существование нового штамма коронавирусной инфекции. Впервые он написал о подозрительной активности микроорганизмов в беседе выпускников медицинского факультета в местной социальной сети WeChat, однако тогда, в конце декабря 2019 года, его предупредили, что «распространение слухов» строго карается законом. Его даже вызвали в полицию для разъяснительной беседы. Ли Вэньлян продолжил свою офтальмологическую деятельность, но 10 января он обнаружил у себя признаки мутировавшего вируса SARS-CoV. По результатам теста врач подтвердил наличие заболевания и уже 1 февраля скончался из-за осложнений, связанных с пневмонией.

Соцсети

Артем Анчуков (умер в 39 лет), актер

Анучков был родом из Вологды, но состоялся как актер уже в Петербурге. Свою театральную деятельность он совершал в театре «Буфф», а также исполнял роли во множестве российских сериалов. В их числе «Улицы разбитых фонарей», «Агентство НЛС», «Бандитский Петербург», «Опера», «Молодежка» и многие другие проекты. Певица Татьяна Буланова сообщила 6 июня, что артиста госпитализировали в тяжелом состоянии. У него развилась агрессивная форма пневмонии. Было сильно повреждено одно легкое — из-за чего, собственно, молодой актер и умер.

Instagram @artem_anchukov

Михаил Шагинян (умер в 32 года), игровой журналист

Журналист работал под псевдонимом ACE. Значительную часть своей карьеры он провел как ведущий передачи «Проходняк» на GamelandTV. В 2006 году Шагинян стал частью команды игровых журналистов сайта GameMAG, а в 2008 году занял пост главного редактора ресурса. За годы своей работы он изменил подход к новостной ленте издания и смог подготовить целый штат сильных и профессиональных журналистов. Главный редактор умер из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Его смерть стала настоящей неожиданностью для команды сайта, они признавали, что Шагинян был важной частью коллектива.

Соцсети

Денис Бейсовский (умер в 31 год), блогер

Популярный игровой блогер Денис Бейсовский умер из-за длительного осложнения, связанного с коронавирусом. 20 декабря 2020 года он пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья, тогда его госпитализировали с положительным тестом на COVID-19. 2 января его выписали из больницы, хотя, по его мнению — блогера не долечили. Позже он снова стал жаловаться на ухудшение своего состояния и на то, что в Москве нет нужных ему антибиотиков. Вскоре Бейсовский скончался. Во время заболевания коронавирусом у него было поражено 75% легких.

Instagram @beysovskiy

Денис Ковба (умер в 42 года), футболист

Коронавирус не щадит не только по возрастному принципу. Неважно какое у вас здоровье, имеете ли вы неизлечимое заболевание или обладаете отличным здоровьем как спортсмены. Бывший игрок сборной Белоруссии по футболу Денис Ковба не стал исключением. Легендарный игрок «Крыльев советов» умер в одной из московских больниц из-за поражения вирусом COVID-19. Он целую неделю находился в реанимации, однако врачи не смогли сохранить жизнь спортсмена.

Instagram @deniskovba

Лорина Камбурова (умерла в 30 лет), актриса

Актриса стала широко известна благодаря съемкам в таких картинах как Doom, «Техасская резня бензопилой», «День мертвецов», «Ночной мир» и других громких блокбастеров. В 2020 году свет увидела картина «Любовь и монстры», где Камбурова сыграла свою последнюю главную роль. После заражения вирусом COVID-19 в мае этого года, ее госпитализировали в московскую больницу, но из-за ухудшения своего состояния, молодая актриса скончалась уже 27 мая.

Instagram @lorina_kamburova

Владислав Егин (умер в 33 года), хоккеист

Егин посвятил всю свою жизнь хоккею. В юношестве он играл за «Крылья Советов» и «Спартак». Позже на него обратили внимание тренеры «Автомобилиста». В 26 лет хоккеист решил завершить спортивную карьеру и направил свои силы на тренерскую деятельность. В середине мая 2021 года пресс-служба «Автомобилиста» сообщила о скоропостижной кончине спортсмена по причине осложнений из-за коронавирусной инфекции.

Instagram @hcavtomobilist

Дмитрий Стужук (умер в 35 лет), фитнес-блогер

Не только спортсмены, но и те, кто пропагандируют здоровый образ жизни, не всегда могут противостоять натиску пандемии. Стужук почувствовал себя плохо во время отдыха в Турции. У фитнес-блогера начались проблемы с дыхательной системой. По возвращению домой ему диагностировали коронавирус, однако из-за проблем с сердечно-сосудистой системой врачи не смогли предотвратить смерть спортсмена. О кончине блогера сообщила его бывшая жена. У мужчины остались трое детей.

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Музыкант Максим Галстьян (умер в 40 лет), музыкант

Бывший гитарист группы «Тату» ушел из жизни из-за коронавируса. О его кончине сообщил близкий друг артиста музыкант Роман Хомутский. Причины смерти он не назвал, но не двузначно намекнул на коронавирусную инфекцию. Сам Галстьян известен еще и как бывший муж телеведущей Тутты Ларсен. С группой «Тату» гитарист выступал на конкурсе «Евровидение» в 2003 году.

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Редакция 5-tv.ru напоминает, что сейчас самым эффективным способом противостояния коронавирусной инфекции является вакцинация. Прививку предлагается сделать одним из пяти зарегистрированных в стране препаратов: «Спутником V», «Спутником Лайт», «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком».

Также не стоит забывать и об элементарных мерах предосторожности: социальная дистанция, чистые руки и дезинфекция помещений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему прививка не спасла актера Валерия Гаркалина.