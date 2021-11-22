Телеведущая Анна Калашникова и ее жених готовятся стать родителями

Фото: Instagram @annakalash

Знаменитость рассказала, сколько стоила «услуга», а также объяснила, почему в 34 года не может решиться самостоятельно выносить малыша.

Телеведущая и певица Анна Калашникова и ее жених-банкир Иван Семенов готовятся к появлению наследника. 37-летняя звезда не беременна, малыша выносит суррогатная мама. По словам знаменитости, у которой есть шестилетний сын от прошлых отношений (не так давно он познакомился с будущим отчимом), она боится выкидыша, потому и не решается на естественное зачатие.

Сын Калашниковой Даниил с Иваном Семеновым, по ее словам, подружился. Бизнесмен хорошо относится к мальчику, щедро одаривает его и уделяет много внимания. Но паре хочется и общих детей, как рассказала ведущая, всего в ее семье должно быть трое наследников.

«Я хочу троих детей. Но из-за того, что несколько лет назад я потеряла ребенка, у меня боязнь того, что плотный график и нервная работа не позволят мне нормально выносить малыша. Поэтому мы нашли суррогатную мать и прошли необходимые процедуры. Сейчас ждем рождения малыша», — цитирует артистку KP.RU.

Калашникова рассказала, что «услуга» обошлась им с будущим мужем более чем в миллион рублей. Почти столько же они заплатили клинике, которая нашла женщину, готовую родить ребенка чужим людям. Помимо того, пара будет оплачивать проживание, питание, медицинский уход на всех этапах беременности. Но расходы не пугают: ведущая с избранником мечтают о малыше, даже имя уже выбрали.

Несколькими годами ранее в эфире федерального канала горел скандал: экс-возлюбленный Калашниковой Прохор Шаляпин выяснял, не он ли, случайно, папа Даниила. Певец прекратил отношения с телеведущей, когда ДНК-тест исключил вероятность его отцовства. Позже блондинка призналась, что родила сына после непродолжительной связи с бизнесменом, имя которого сохранила в секрете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анну Калашникову обокрали в европейском поезде на 10 миллионов рублей.