Гематолог объяснил, чем опасен симптом «жирной крови»

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Повышенный уровень жиров в анализах крови может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний.

«Жирной» медики называют кровь, в которой фиксируется повышенное количество жиров. Что делать в таких случаях и может ли этот симптом был опасен для человека? Об этом рассказал врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России Павел Трахтман.

По словам эксперта, подобные результаты дают исследования крови у определенной категории людей, причем «жирность» чаще всего является последствием неправильного питания.

«Подобные ситуации чаще встречаются у людей полных, с нарушенным холестериновым обменом, когда избыточный жир не успевает перерабатываться соответствующими ферментными системами организма и циркулирует в крови, приводя к некоторым заболеваниям», — отметил врач в интервью радио Sputnik.

Как отметил специалист, среди наиболее часто встречающихся заболеваний при симптоме «жирной» крови является атеросклероз, при котором под ударом оказываются сосуды. Жировые отложения на их стенках приводят к сужению и затрудняют проходимость, что чревато серьезными последствиями для организма.

К такому состоянию зачастую приводит неправильное питание. Употребление жирной пищи, в частности, накануне сдачи анализа крови может стать причиной повышенных показателей в результатах. Поэтому перед лабораторными исследованиями стоит учесть, что жиры в нашем организме расщепляются достаточно медленно.

«Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид и меняя показания многих исследований», — рассказал Трахтман.

Кроме того, по словам специалиста, жировые частицы искажают всю картину биохимических показателей человека и могут стать причиной ложных результатов анализов на некоторые опасные заболевания, например, сифилис.

Сбалансированное питания является основой для сохранения здоровья и предупреждает развитие многих болезней, уверены врачи.

Между тем, человек может испытывать постоянное желание что-нибудь съесть по разным причинам — от стресса до опасных патологий организма, пишет Газета.ру.

Так, по словам врача-эндокринолога Ирины Арар, чувство голода напрямую зависит от гормонального фона. Например, если человек регулярно переедает, такой гормон, как липтин, начинает вырабатываться в недостаточных количествах и мозг получает ложный сигнал, что пора снова перекусить, хотя на самом деле человек сыт.

Также к перееданию приводят расстройства пищеварительной системы, нарушения сна и паразитарные инфекции.

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