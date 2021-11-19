Представители Хлебниковой впервые прокомментировали ЧП с участием певицы

Фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Журналистов и поклонников звезды 90-х призвали проявить терпение и не распространять сплетни о происшествии. В квартире артистки произошел пожар. Звезда была госпитализирована с ожогами.

Представители Марины Хлебниковой, которую ранее госпитализировали с ожогами в результате пожара в ее квартире, впервые прокомментировали происшествие с певицей. На ее официальной странице в Instagram появилось обращение к поклонникам и журналистам с просьбой набраться терпения, а не вести себя как «стервятники».

«Дорогие друзья, поклонники и журналисты. Все мы с вами пребываем в состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не „напрыгивать“ на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии — мы обязательно их дадим», — говорится в обращении.

Instagram @marina_hlebnikova_official

Кроме того, представители певицы попросили поклонников отнестись с «холодной головой» к версиям происшествия, которые неизбежно будут выдвигаться СМИ, желающими «заработать и пропиариться на этой истории любыми методами».

«Дождитесь официальной информации от Марины и пожелайте ей скорее пойти на поправку! <…> В ответ сплетням отправляйте ссылку на этот пост, пусть люди видят полный текст сообщения, а не вырванные из контекста слова! Поддержим Марину вместе!» — призывают фанатов Хлебниковой.

Вечером 18 ноября на втором этаже двухуровневой квартиры певицы Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел пожар. Полностью выгорела обстановка на площади в десять квадратных метров. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

В момент ЧП дома находились певица, ее муж и дочь, однако пострадала только Хлебникова. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, дочь Хлебниковой рассказала правоохранителям, что перед пожаром в квартире певица курила у окна.