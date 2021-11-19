Фото, видео: РИА Новости / Дмитрий Коробейников; 5-tv.ru

После пожара заслуженную артистку РФ доставили в больницу и госпитализировали с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.

Видео из квартиры Марины Хлебниковой, где произошел пожар оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видна распахнутая дверь в жилище, на полу вода — последствия тушения возгорания.

Известно, что ЧП произошло вечером в четверг, 18 ноября, на втором этаже двухуровневой квартиры на Ратной улице Москвы. Там выгорела полностью вся обстановка на площади в 10 квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 22:50. Из дома спасли пять человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото из загоревшейся квартиры, где едва не погибла Марина Хлебникова. На снимке запечатлена обуглившаяся кровать с почерневшими от огня пружинам, покрытые копотью стены. Вероятнее всего артистка могла уснуть с сигаретой. Из-за этого и произошло возгорание в ее жилище.

5-tv.ru; Вконтакте @Валерий Панфилов

После пожара заслуженную артистку РФ доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и госпитализировали с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.

Известно, что в момент ЧП дома были певица, ее муж и дочь, однако пострадала только Марина Хлебникова. Обстоятельства ЧП выясняются.