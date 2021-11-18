Врач рассказал о причинах возникновения цирроза печени

Фото, видео: depositphotos / SectoR_2010; 5-tv.ru

По словам врача-нарколога Алексея Казанцева, злоупотребление алкоголем достаточно редко приводит к смертельному заболеванию.

Существует мнение, что таким смертельно-опасным заболеванием, как цирроз печени страдают только люди, которые зависимы от алкоголя. Но врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с 5-tv.ru заявил — это вовсе не так. Цирроз печени может возникнуть из-за множества других опасных заболеваний.

«К циррозу могут привести различные заболевания. Это гепатит В, который передается половым путем, больше С, так называемый „ласковый убийца“, передающийся через кровь. Также отравления различные. В том числе и алкоголем тоже. И отсутствие лечения у врача-гапатолога. Цирроз печени всего в десяти процентах возникает от алкогольной причины», — рассказал Казанцев.

Предварительно, из-за затяжной депрессии ведущая детской программы «АБВГДейка» Кристина Асмаловская настолько пристрастилась к алкоголю, что у женщины возник декомпенсированный цирроз печени. Это разновидность заболевания при которой печень не может выполнять свои функции. Если болезнь вовремя не начать лечить, она приведет к летальному исходу. А недавнее заражение коронавирусной инфекцией лишь усугубило состояние здоровья Асмаловской. Вследствие чего ее организм не выдержал. Сегодня женщину похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru подруга телеведущей рассказывала о причинах депрессии.