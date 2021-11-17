Психолог объяснил, зачем Алексей Панин ел шоколад с мужских гениталий на камеру

Фото, видео: Instagram @actor.panin

Очередное видео для категории 18+ звезда фильма «Жмурки» опубликовал в Instagram.

Алексей Панин обожает экстравагантные выходки вроде поедания десертов в виде мужских гениталий из-за особенностей психики. Такое мнение высказал психолог Павел Пономарев в беседе с журналистами. Стоит ли подмечать, что и без анализа эксперта подобные предположения не раз приходили на ум пользователям сети, которые наблюдают то за сексуальными утехами актера в компаниях разных составов, то за тем, как он примеряет женское эротическое белье, то просто читают неоднозначные высказывания.

Последнее видео назвать скандальным можно с натяжкой, но оно однозначно в стиле Панина. Сейчас артист живет с дочерью в Испании, наслаждается местной природой, необычными развлечениями. Одно из них — визит в кафе, в котором подают сахарные десерты в форме женских и мужских половых органов, обильно поливая их шоколадом и присыпая орешками. Обойти такое место Панин не мог — попробовал внушительных размеров «эклер».

«Это очень вкусно! Члены просто огонь!» — подписал видео актер.

Instagram @actor.panin

Павел Пономарев уверен, что эпатажного артиста в действительности тянет не на форму десерта, а на любого рода акции, которые дадут возможность СМИ сообщить о нем, наполнить его именем новостные ленты. Как отметил психолог, в его профессии существует множество тестов, которые дают информацию о психических склонностях человека в обход его воли и сознания. И для эксперта очевидно, что задача у Панина одна — напомнить о себе.

«Мы же ничего не знаем о том, какие десерты актер ест ежедневно. Уверен, что дома места десерту отведены обычные печенья, так как он воспитывает ребенка… В данном случае, актер сознательно выбирает десерты в виде мужских и женских гениталий, что больше говорит о его желании нарушать некие законы традиционного общества и о чувстве юмора», — цитирует Пономарева dni.ru.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Алексей Панин рассказал о домогательствах знаменитого советского актера. По словам звезды «Жмурок», крайне интимная ситуация произошла с ним в юности. Можно ли рассмотреть этот случай как возможный старт для нестандартных жизненных предпочтений Панина — тема для еще одного психологического исследования, не менее.