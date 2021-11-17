🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 17 ноября, Луна в Тельце — идеальное время для заключения сделок. А вот на любовном фронте возможны неоднозначные перемены.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 ноября, на растущей Луне в Тельце следует решать насущные проблемы, не откладывая их в долгий ящик. Не исключены конфликты с коллегами по работе и близкими людьми. В любом случае старайтесь быть максимально обходительными и вежливыми.

♈ Овен

Овен, 17 ноября некоторые персоны могут сознательно выводить вас на эмоции. Не поддавайтесь! Иначе сильно пожалеете. Очень внимательно подходите к изучению важной информации. Не забывайте, что хороших людей много, но недоброжелатели все-таки не дремлют.

Космический совет: берегите нервы и будьте осторожны во всем.

♉ Телец

Телец, вы находитесь в странном положении. И виной тому очень близкие, а также малознакомые люди. Кажется, что все вокруг в один момент окрасилось в черные цвета. Возможно, это действительно так. Но унывать нельзя! Важно добиваться целей любыми способами. Будьте начеку.

Космический совет: не позволяйте окружающим обманывать себя.

♊ Близнецы

Близнецы, ваш сложный характер порой мешает ведению дел. Такой подход не годится. 17 ноября — знаковый день. Именно сегодня может решиться судьба всех ваших дальнейших проектов. Пожалуйста, проявите максимальное терпение и лояльность. Если в чем-то засомневаетесь — спрашивайте мнения профессионалов. Без них как без рук.

Космический совет: в важных делах доверяйте мнению авторитетов.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

♋ Рак

Рак, никто и ничто не может построить за вас «прекрасную и счастливую жизнь», о которой вы так мечтаете. Даже в самые непростые времена важно собраться с духом, чтобы преодолеть проблемы и прорваться к дороге, ведущей к счастью. Помните: независимость — лучшее, что может с вами случиться.

Космический совет: не стройте иллюзий — действуйте.

♌ Лев

Лев, от рождения вы очень горделивый и самовлюбленный человек. Порой в жизни это действительно помогает. Однако не во всех ситуациях. Если хотите обрести истинное счастье, начните делать что-то и для окружающих. Они в этом нуждаются. Ну а вам, конечно, будет нетрудно.

Космический совет: будьте доброжелательны и снисходительны к близким.

♍ Дева

Дева, 17 ноября на вас может буквально наброситься лень. Ну а что, среда — почти середина недели! Конечно, сегодня на ваших плечах лежит слишком много обязанностей. Но не спешите унывать: просто разберите этот «узел» за спиной, и вам однозначно станет легче. Уж поверьте!

Космический совет: никогда не тратьте время впустую.

Китайский гороскоп на 2022 год для всех знаков

♎ Весы

Весы, это день ознаменуется очень важными встречами и постоянными переговорами. Пожалуйста, будьте бдительны: старайтесь не доставлять людям неудобств. Ваши лишние эмоции и бесконечные проблемы вряд ли кого-то серьезно заинтересуют. Всем сейчас нелегко. Так что старайтесь быть максимально толерантным.

Космический совет: контролируйте эмоции — можете обидеть окружающих.

♏ Скорпион

Скорпион, 17 ноября вы можете пострадать от своей же невнимательности. Сейчас, как никогда ранее, важно уделять внимание мелочам. Речь идет не только о нюансах в работе, но и в личных отношениях. Присмотритесь: может быть, ваш партнер чем-то недоволен? Ну а если его нет вовсе, новых романтических знакомств сейчас лучше точно не заводить.

Космический совет: больше времени уделяйте мелочам.

♐ Стрелец

Стрелец, все идет своим чередом — как задумано Вселенной. Не исключено, что 17 ноября будут возникать неприятности, однако все это мелочь, не стоящая, в вашем случае, серьезного внимания. Единственный совет: постарайтесь отложить все финансовые дела до начала следующей недели. Ну или хотя бы до выходных. Никакой пользы от ваших стараний сегодня не будет.

Космический совет: откажитесь от серьезных финансовых вложений.

Настоящие победители: ТОП-5 знаков зодиака, которым очень повезет в 2022 году

♑ Козерог

Козерог, вы слишком много времени тратите на совершенно ненужных людей. Пытаетесь им что-то доказать, хотя вас не слушают. Пробуете заставить полюбить себя, хотя им это претит. Пожалуйста, пожалейте свою нервную систему. Успокойтесь, дышите ровно, анализируйте.

Космический совет: научитесь любить и ценить себя.

♒ Водолей

Водолей, этот день идеально подходит для релакса. Ну и что, что сегодня только среда? Впереди еще будет два рабочих дня, за которые можно успеть все и даже больше! Поверьте, спокойствие и умиротворенность сегодня гораздо важнее всяких заслуг. Полюбите себя по-настоящему.

Космический совет: забудьте о проблемах — вам нужен тайм-аут.

♊ Рыбы

Рыбы, 17 ноября для вас — день романтики и приятных впечатлений. Наконец, все споры и конфликты урегулированы, можно с чистой совестью отдаться личной жизни! Разрешите себе немного побыть ребенком: чувствуйте, любите, дышите, живите, как в последний раз!

Космический совет: позвольте себе окунуться в пучину страсти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким знакам зодиака несказанно повезет в 2022 году.