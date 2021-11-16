Маленький китаец: отец Шубской очень переживал из-за некрасивости дочери

Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov

Дочь покойной Глаголевой показала детское фото в свой день рождения. Родители явно не прочили девочке модельное будущее.

Модель Анастасия Шубская призналась, что в детстве отец очень переживал из-за ее некрасивости. Родитель глядел на свою наследницу и надеялся, что с годами девочка преобразится. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram, где разместила детское фото, приурочив публикацию к своему дню рождения. Со снимка глядит светловолосая, веселая девчушка — она жизнерадостно смеется, демонстрируя светлые молочные зубы.

«У этой маленькой девочки (которую первые два года мама называла „наш маленький китаец“, а папа на одном из семейных видео, которые мы пересматривали недавно, в надежде, спрашивал, бывает ли, что детки становятся симпатичнее с возрастом), так вот, у этой девочки, в следующие 28 лет, будет удивительная жизнь: самое лучшее детство, любящая и невероятно дружная семья, хорошие друзья, она закончит институт и через некоторое время встретит своего любимого мужчину, за которого выйдет замуж!» — подписала она снимок.

Instagram @nastyashubskaya

Впрочем, опасения отца девушки не оправдались. Сегодня Анастасия успешная модель, которая, к тому же, нашла настоящего принца — она замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. По словам звезды, едва встретившись, они поняли, что не могут друг без друга. Пара поженилась в 2017 году и сегодня воспитывает двух сыновей — Сергея и Илью. Примечательно, что в юности хоккеист тоже подвергался нападкам из-за внешности, но теперь прославленный спортсмен регулярно получает комплименты за свою привлекательность.

Шубская родилась в семье знаменитой актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. Брак у пары не задался, так как супруг изменял ей с гимнасткой Светланой Хоркиной.

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