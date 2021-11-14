Магия цифр: почему нельзя праздновать 40-летие

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Многие опасаются отмечать свой юбилей в 40 лет, ссылаясь на дурное предзнаменование. Специально для 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова раскрыла особенности магической для многих народов цифры 40.

Круглые даты принято праздновать на широкую ногу, приглашая разделить важность перехода в следующий возрастной рубеж. При этом многие опасаются отмечать свой юбилей в 40 лет, ссылаясь на дурное предзнаменование. Специально для 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова раскрыла особенности магической для многих народов цифры.

Анализируя особенную цифру в жизни каждого человека, предсказательница обратила внимание на то, что христиане в основной своей массе предпочитают пропускать пугающую дату, считая цифру 40 роковой.

События, повлиявшие на отнесение цифры 40 в разряд опасных:

40 дней длился Всемирный потоп;

40 лет евреи блуждали с Моисеем по пустыне;

на 40 день Иисус вознесся на небеса.

Кроме того, верующие свято верят, что душа умершего человека переносится в мир иной именно на сороковой день, а также то, что недавно родившая ребенка мать считается «нечистой» и только по прошествии 40 дней ей разрешается переступить порог храма.

Если филологи будут разбирать слово «сорок», то его можно условно разделить на две части: первая — сор, мусор, а вторая — рок, судьба. При сложении получается грязная, злая судьба.

Переломный момент в жизни человека зачастую сопровождается психологическим кризисом. Своеобразные эмоциональные качели часто приводят к конфликтам и серьезным переживаниям.

Что делать: отмечать или оставить все как есть, сделав вид, словно этого возраста не существует?

«На самом деле ничего такого страшного в сорокалетии нет, так же как нет и особой статистики, что люди, отмечающие 40-летие, испытывают какие-то негативные воздействия судьбы», — отметила прорицательница.

Тем не менее, эксперт рекомендовала не праздновать юбилей, если вы верите в приметы и по природе являетесь мнительным человеком.

«Когда мы во что-то очень сильно верим и бессознательно встраиваем это понимание в себя, в свое мировоззрение, то мы можем притянуть к себе определенные негативные события», — добавила Марианна Абравитова.

Если вы уверенны в себе, то совершенно спокойно можете отмечать свой сороковой день рождения, невзирая на то, женщина вы или мужчина. А суеверия и страхи оставьте в стороне.

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