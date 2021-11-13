Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября для всех знаков зодиака

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Провидец Игорь Вечерский рассказал о возможностях, которые откроются перед представителями астрологического круга в ближайшие дни.

Дар читать послания рун не раз помогал провидцу Игорю Вечерскому предрекать крупные мировые события, природные явления, перипетии в судьбе ярчайших представителей человечества. Многие эксперты в области тонких материй доверяют именно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. У читателей 5-tv.ru есть уникальная возможность получить совет от признанного предсказателя.

Овен

Руны хагалаз, манназ и тейваз обещают отличные возможности для реализации самых разных планов и смелых идей на этой неделе. Вы будете успешны как в крупных делах и профессиональных проектах, так и в сфере общения — сможете наладить отношения людьми разных интересов, рода деятельности, расширить кругозор и обрести новых партнеров. Также у вас появится шанс избавиться от того, что пора оставить в прошлом — от мыслей, до вещей и даже некоторых людей. Это нужный этап в вашей жизни, отнеситесь к нему вдумчиво и серьезно.

Телец

Руна отал, а также перевернутые лагуз и кено напоминают, что вам следует подумать о своих близких и родных, о людях, с которыми вас связывают кровные либо дружеские узы. И в этом отношении от вас потребуется вся возможная вовлеченность и в некотором роде труд. Важно проявить качества, которые необходимы для улучшения этих взаимоотношений. В вас есть эти таланты, и сейчас отличный момент — проявите их в полной мере.

Близнецы

Перевернутый отал, а также руны кено и йера открывают пути реализации в профессиональной сфере. Однако предупреждают и о сложностях с ресурсами, необходимыми для воплощения идей. Речь может идти как ресурсе внешнем, так и о внутреннем. В ближайшие дни вам следует осознать его, принять и воплотить в реальной жизни в той максимальной мере, на которую вы способны с учетом обстоятельств.

Рак

Руны феху, перевернутые тейваз и кено советуют внимательно отнестись к своему состоянию в материальных аспектах. В недалеком будущем в сфере финансов возможны затруднения, которые потребуют приложения усилий. В любом случае, все будет зависеть только от вас, и в это время очень важна будет информационная составляющая, понимание текущих процессов. Сконцентрируйтесь и будьте готовы усердно потрудиться.

Лев

Руны соуло, ингуз и феху открывают хорошие перспективе в плане обогащения, дают вам шанс открыть новые способы зарабатывания денег, либо улучшить и превзойти свои же результаты в прошлом и настоящем. И вообще, это время достаточно благоприятно для вас во всех отношениях, потому держите ухо востро и не упускайте подарков судьбы, используйте свою удачу по максимуму.

Дева

Руны йера, дагаз и альгиз говорят о том, что сфера приложения ваших усилий в ближайшие семь дней имеет двоякий потенциал. С одной стороны, вы можете закрыть определенные проекты или выйти из них, завершить некие важные этапы своей жизни. С другой — вы можете найти для себя достаточно продуктивный и перспективный путь, новую дорогу.

Весы

Руны гебо, дагаз и перевернутая кено говорят о том, что партнерство и способы налаживания контактов станут основным символами недели. А умение строить позитивные коммуникации — вашим главным качеством. Именно этот талант поможет взять под контроль те сферы жизни, которые вам необходимо контролировать, и это будет эффективный ресурс для построения долгосрочных проектов. Не сомневайтесь в своих силах и смело вступайте в любую авантюру. Только законную, разумеется.

Скорпион

Руны эйваз, феху и хагалаз предупреждают о сложностях в финансовой сфере, которые вы, что наиболее вероятно, сможете преодолеть. Однако здесь существует вероятность непредсказуемого развития событий, и вам придется использовать все очевидные и неочевидные способы для достижения результата. Главное — не бояться испытаний, не пытаться избежать перемен и возможного недовольства со стороны.

Стрелец

Руны дагаз, вуньо и райдо открывают для вас пути к достижению состояния комфорта и гармонии в личной жизни. Это может быть отнесено как к внешним, так и к внутренним факторам, мешающим наслаждаться отношениями. Вы сможете их преодолеть. Сейчас, кроме того, отличный момент для налаживания взаимодействий во всех сферах жизни — приложите усилия и организуйте все правильно. В первую очередь — чтобы чувствовать себя уверенно на своем месте.

Козерог

Руны соуло, йера и эйваз дарят хорошие возможности для созидания, открытия новых перспектив и путей достижения поставленной цели. Это во многом связано с шансом проявить сперва в своем сознании, а потом уже вовне личную инициативу. Личное понимание вариантов развития и способов продвигать свою идею дальше — к этому вы должны стремиться, развивая эту идею в нечто большое, эффективное.

Водолей

Руны уруз, перевернутая феху и наутиз обеспечат вам большой потенциал энергии. В то же время, здесь может сказаться недостаток неких возможностей, проблем на пути исполнения задуманного. Ваши планы могут столкнуться с противостоянием накопившейся сумме ранее произошедших событий. Эти флешбэки придется преодолеть собственными силами, искать для того дополнительные ресурсы. Не отказывайтесь от помощи и не бойтесь за ней обратиться.

Рыбы

Перевернутый лагуз, а также наутиз и йера в обычном положении предупреждают о неожиданностях на работе. Здесь могут произойти события, о которых вы не могли и подумать, которые невозможно было предугадать. И эти события могут затянуть процессы, что налаживались вами ранее, так что будьте готовы к неожиданностям. Проявите фантазию и попробуйте использовать эти неожиданности с выгодой для себя. Находчивые будут щедро вознаграждены — смогут избежать проблем и создать фундамент для нового развития.

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