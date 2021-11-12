Даты рождения людей, чьи судьбы изменит коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря

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Звездный эксперт Анастасия Широкова предсказала, что все знаки зодиака могут почувствовать на себе негативное влияние надвигающегося коридора затмений в период с 19 ноября по 4 декабря 2021 года.

Такие астрономические события как затмения, оказывают влияние на судьбы людей. В ближайшее время человечество попадет в космические передряги: приближается время так называемого коридора затмений — это промежуток между лунным и солнечным закрытием небесных тел. Астролог, таронумеролог, преподаватель Евразийского астрологического института (Школы П. П. Глобы) Анастасия Широкова — о датах рождения людей, судьбы которых изменят планеты в период с 19 ноября по 4 декабря 2021 года.

Специалист по звездам предупредила, что не стоит относиться слишком серьезно к небесным явлениям и всегда включать логику и здравый смысл.

«Серьезные мировые катаклизмы происходят только на фоне тревожной картины неба с участием высших планет, а такого в ближайшее время не предвидится», — заверила астролог Широкова.

Тем не менее всегда есть место частным случаям, когда затмение вполне способно оказать зловредное воздействие на некоторых людей. Чтобы вычислить эту категорию невезучих, необходимо увидеть негативные метки в каждой отдельно взятой натальной карте. И здесь важна точка контакта.

«Точка контакта — это несколько градусов в знаке зодиака по обе стороны от точки затмения», — дала определение эксперт.

Важные небесные явления произойдут в ближайшее время: лунное затмение ожидается 19 ноября, а солнечное — 4 декабря.

«Лунное затмение: особое внимание на свою жизнь нужно обратить людям, рожденным в период с 16 по 26 ноября и с 16 по 25 мая, а также тем, у кого планеты натальной карты и важные точки от нее находятся в конце знаков Тельца и Скорпиона.

Солнечное затмение станет важным временем для родившихся с 29 ноября по 9 декабря, а также для тех, чьи планеты и точки в натальной карте находятся в начале знака Стрельца», — раскрыла эксперт планы космоса в отношении жителей Земли.

Кроме того, наступающее 4 декабря солнечное затмение имеет свои особенности, связаны они с формированием затменного ядра, когда в точке затмения собираются еще дополнительные планеты-герои. На этот раз компанию Солнцу и Луне составит Меркурий.

Такой тройственный союз указывает на то, что в обозначенный период важным будет не только получение информации, но и ее фильтрация. Это обусловлено тем, что Меркурий в знаке Стрельца имеет положение изгнанника, это проявляется в том, что Меркурий распирает во все стороны, словно он говорит:

«Держите меня семеро».

«Осмотрительность, осторожность, логика, здравый смысл и объективная оценка своих амбиций, а также фильтрация своего окружения будут важны и принесут пользу всем людям во время коридора затмений», — резюмировала последовательница Школы Павла Глобы.

Как ранее писал 5-tv.ru, опасность затмения и риск болезней поджидают людей и привел фэншуй-прогноз на ноябрь 2021 года.